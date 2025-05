Seria Nioh przekroczyła 8 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Są szansę na trzecią część?

Seria Nioh to cykl gier action-RPG stworzony przez Team Ninja (znane między innymi z serii Ninja Gaiden i Dead or Alive) i wydawany przez Koei Tecmo. Seria czerpie garściami z japońskiej historii i mitologii, łącząc elementy historyczne z mrocznym fantasy i bardzo wymagającą mechaniką walki. Często porównywana jest do gier z gatunku soulslike (jak Dark Souls czy Sekiro), ale posiada też wiele unikalnych cech wyróżniających ją na tle konkurencji.

Pierwsza część gry Nioh zadebiutowała 7 lutego 2017 roku na PlayStation 4, a kilka miesięcy później trafiła również na PC przez Steam oraz Epic Games Store. Z kolei sequel, Nioh 2 , ukazał się na 12 marca 2020 roku na PlayStation 4, by następnie również trafić na PC. Seria doczekała się jeszcze edycji kompletnej The Nioh Collection , która zawiera odświeżone wersje obu części i została wydana na PlayStation 5, 5 lutego 2021 roku.

Choć od premiery pierwszej części minęło już ponad 7 lat, zainteresowanie grami z serii nie słabnie. Seria Nioh sprzedała się w ponad 8 milionach egzemplarzy na całym świecie, wliczając w to cyfrowe i fizyczne wydania. Nioh i Nioh 2 to dynamiczne RPG akcji osadzone w fantastycznej wersji feudalnej Japonii, cenione za wymagającą walkę, głęboką mechanikę rozwoju postaci i unikalny klimat inspirowany mitologią i historią tego kraju, a taki zestaw przykuwa zainteresowanie graczy po dziś dzień. Pomimo podobieństw do gatunku soulslike, seria Nioh wypracowała własny styl i społeczność graczy, którzy cenią jej intensywną akcję i taktyczne podejście do starć.

Póki co, nie ma oficjalnej zapowiedzi Nioh 3. Biorąc jednak pod uwagę sukces serii, wielu fanów ma nadzieję, że kontynuacja powstanie i kto wie, być może już na nowym silniku i z jeszcze większym rozmachem.