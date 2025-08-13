Zaloguj się lub Zarejestruj

Seria Galactic Civilizations w edycjach Ultimate już od 9 zł na GOG.com

Mikołaj Berlik
2025/08/13 14:30
Klasyczne strategie 4X taniej przez ograniczony czas.

GOG.com przygotował promocję na kompletne wydania gier z serii Galactic Civilizations. W ramach oferty można nabyć kultowe strategie 4X od studia Stardock w edycjach Ultimate w obniżonych cenach. Wszystkie tytuły dostępne są w wersji DRM-Free.

Galactic Civilizations III: Ultimate Edition

Galactic Civilizations – oferta w GOG.com

Promocja obejmuje m.in. Galactic Civilizations I: Ultimate Edition za 9,19 zł (-60%), Galactic Civilizations II: Ultimate Edition za 20,69 zł (-55%) oraz Galactic Civilizations III: Ultimate Edition za 89,98 zł (-75%). Edycje Ultimate zawierają wszystkie dodatki i aktualizacje, oferując pełne doświadczenie z każdej odsłony serii.

Oferta jest dostępna do 15 sierpnia 2025 roku, do godziny 15:00. Aby skorzystać z obniżki, należy aktywować kod rabatowy na dedykowanej stronie promocji w sklepie GOG.com.

