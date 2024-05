Senna na pierwszym zwiastunie. Tak zapowiada się serial o znakomitym kierowcy F1 od Netflixa

Po Ayrtonie Sennie Formuła 1 już nigdy nie była taka sama. W sześciu odcinkach nowy serial fikcyjny Netflix, Senna po raz pierwszy pokaże podróż Ayrtona (Gabriel Leone) przez triumf, rozczarowanie, radość i smutek, odsłaniając jego osobowość i relacje osobiste. Serial rozpoczyna się od genezy kariery trzykrotnego mistrza Formuły 1 w wyścigach samochodowych, kiedy przenosi się on do Anglii, aby rywalizować w Formule Ford, aż do tragicznego wypadku we włoskiej Imoli podczas Grand Prix San Marino. – czytamy w oficjalnym opisie serialu.