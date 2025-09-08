Zaloguj się lub Zarejestruj

Selena Gomez świętuje 10-lecie "Revival”. Album otrzyma wydanie vinylowe

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/08 12:30
Selena Gomez przygotowała dla fanów wyjątkową niespodziankę. Z okazji dziesiątej rocznicy wydania albumu “Revival”, ukaże się jego limitowana winylowa edycja deluxe.

Krążek “Revival” miał premierę 9 października 2015 roku i zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, utrzymując się w zestawieniu przez 69 tygodni. To właśnie z tego albumu pochodzą hity takie jak “Good for You”, “Same Old Love” lub “Hands to Myself”, które trafiły do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100.

Selena Gomez
Selena Gomez

Selena Gomez świętuje dziesiątą rocznicę albumu “Revival”

Nowa edycja winylowa, dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Seleny Gomez, ma bordowy kolor i zawiera nową okładkę oraz wkładkę ze zdjęciem artystki. Po raz pierwszy na winylu pojawi się wersja deluxe z 14 utworami, w tym “Me & My Girls”, “Nobody” i “Perfect” (znanych dotąd tylko z edycji deluxe CD w Ameryce Północnej). Brakuje jednak pewnych bonusów jak choćby “Outta My Hands (Loco)” i “Cologne”.

Selena Gomez napisała w mediach społecznościowych:

To jest moje “Revival”. Możecie już zamawiać winylową edycję deluxe z okazji 10-lecia albumu. To pierwszy raz, kiedy ta wersja trafia na winyl i nie mogę się doczekać, aż będziecie mieć całą kolekcję.

GramTV przedstawia:

Premiera winyla zaplanowana jest na 3 października, czyli tego samego dnia, w którym swoją nową płytę “The Life of a Showgirl” wydaje Taylor Swift, będąca prywatnie przyjaciółką Seleny. Ogłoszenie rocznicowego wydania zbiegło się w czasie z przygotowaniami Gomez do ślubu z producentem muzycznym Benny Blanco. Wokalistka niedawno podzieliła się zdjęciami z wieczoru panieńskiego.

Źródło:https://www.billboard.com/music/music-news/selena-gomez-revival-vinyl-release-album-anniversary-1236060745

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

