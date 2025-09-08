Selena Gomez świętuje 10-lecie "Revival”. Album otrzyma wydanie vinylowe

Krążek “Revival” miał premierę 9 października 2015 roku i zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, utrzymując się w zestawieniu przez 69 tygodni. To właśnie z tego albumu pochodzą hity takie jak “Good for You”, “Same Old Love” lub “Hands to Myself”, które trafiły do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100.

Selena Gomez świętuje dziesiątą rocznicę albumu “Revival”

Nowa edycja winylowa, dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Seleny Gomez, ma bordowy kolor i zawiera nową okładkę oraz wkładkę ze zdjęciem artystki. Po raz pierwszy na winylu pojawi się wersja deluxe z 14 utworami, w tym “Me & My Girls”, “Nobody” i “Perfect” (znanych dotąd tylko z edycji deluxe CD w Ameryce Północnej). Brakuje jednak pewnych bonusów jak choćby “Outta My Hands (Loco)” i “Cologne”.