Sektor, Cyrax i Noob Saibot ze szczegółami fabularnymi. Postaci zmierzają do Mortal Kombat 1 w ramach DLC

Kilka dni temu mieliśmy okazję rzucić okiem na zwiastun ukazujący Cyrax, która trafi do Mortal Kombat 1 w ramach DLC Khaos Reigns. To jednak nie koniec dobrych wieści dla oczekujących na nowe postaci. Zaktualizowano bowiem oficjalną stronę gry, dzięki czemu poznaliśmy więcej szczegółów fabularnych dotyczących nadciągających do bijatyki wojowników.

Poznaliśmy szczegóły fabularne związane z trzema postaciami, które pojawią się w ramach Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Jak zauważył portal GamingBolt, oficjalna strona Mortal Kombat 1 doczekała się aktualizacji. Dzięki temu możemy poznać szczegóły fabularne związane z trzema nadciągającymi w ramach DLC Khaos Reigns wojownikami. Nowy opis otrzymali: Sektor, Cyrax oraz Noob Saibot.