Mortal Kombat 1 otrzyma dużo nowości. Nadchodzi dodatek Khaos Reigns i nie tylko

NetherRealm Studios zapowiedziało również Animality, czyli krwawe animacje kończące, które będą wykonywane przez… zwierzęta. Wspomnianymi finisherami będą mogli cieszyć się wszyscy gracze, ponieważ trafią one do Mortal Kombat 1 w ramach bezpłatnej aktualizacji. Niestety nie ujawniono, kiedy dokładnie rzeczony patch trafi w ręce użytkowników.

Na koniec przypomnijmy, że Mortal Kombat 1 dostępne jest na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji NetherRealm Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…