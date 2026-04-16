Hideo Kojima zachwycony nowym anime science fiction. „Na pewno będę oglądał dalej”

Twórca Metal Gear Solid znalazł swoją nową obsesję i poleca ją fanom. To jedna z mniej oczywistych premier sezonu wiosna 2026.

Hideo Kojima znów dzieli się swoimi odkryciami i wygląda na to, że trafił na kolejną produkcję, która zrobiła na nim spore wrażenie. Tym razem chodzi o anime Nippon Sangoku. Produkcja jest dostępna w ramach abonamentu na Amazon Prime Video. Nowe anime science fiction dostępne jest na Amazon Prime Video Kojima przyznał, że natrafił na serial podczas przeglądania platform streamingowych. Choć znał już oryginalną mangę, dopiero po obejrzeniu pierwszego odcinka anime miał się nim naprawdę zachwycić. Po drugim epizodzie tylko utwierdził się w swojej opinii i zapowiedział, że na pewno będzie kontynuował seans.

Rekomendacje twórcy Metal Gear Solid od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Kojima regularnie dzieli się opiniami na temat filmów, seriali i anime, a jego gust często trafia w produkcje wyróżniające się czymś więcej niż tylko popularnością. Co takiego tym razem wzbudziło jego zainteresowanie? Nippon Sangoku przenosi widzów do futurystycznej Japonii, która po globalnych konfliktach cofnęła się technologicznie i została podzielona na trzy regiony pogrążone w wojnie domowej. Głównym bohaterem jest Aoteru Misumi — utalentowany strateg kierujący się osobistą tragedią, który próbuje doprowadzić do rewolucji. Serial stawia duży nacisk na analityczne podejście bohatera i jego sposób podejmowania decyzji, jednocześnie przeplatając poważną historię elementami humorystycznymi. Kolejne odcinki rozwijają świat przedstawiony, wprowadzają nowe postacie i podkreślają silne inspiracje japońską historią oraz kulturą.

Kojima napisał w mediach społecznościowych: Tak, to jest zdecydowanie dobre. Bardzo dobre. Prawdziwy hit. I pojawiło się znikąd. (…) Na pewno będę oglądał dalej. Za produkcję odpowiada Studio Kafka, a anime dostępne jest obecnie na Amazon Prime Video. Wszystko wskazuje na to, że może to być jedna z ciekawszych, choć mniej oczywistych propozycji tego sezonu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










