Sega łączy swoje światy. Goro Majima, Dr. Eggman i Death Adder w dodatku do Shinobi: Art of Vengeance

Mikołaj Berlik
2025/10/18 11:30
Sega ujawniła trzeciego złoczyńcę w DLC Sega Villains Stage – to Goro Majima, kultowy bohater serii Like a Dragon.

Sega ujawniła ostatniego z trzech złoczyńców, którzy pojawią się w pierwszym DLC do Shinobi: Art of Vengeance. W rozszerzeniu zatytułowanym Sega Villains Stage pojawią się znani antagoniści z klasycznych marek wydawcy – Dr. Eggman z serii Sonic the Hedgehog, Death Adder z Golden Axe oraz Goro Majima z cyklu Like a Dragon. Premiera dodatku planowana jest na początek 2026 roku.

Shinobi: Art of Vengeance
Shinobi: Art of Vengeance

Shinobi: Art of Vengeance – trzej złoczyńcy Segi w jednym dodatku

Nowe rozszerzenie pozwoli zmierzyć się z kultowymi postaciami w zupełnie nowej scenerii. Goro Majima, znany fanom serii Like a Dragon jako „Mad Dog of Shimano”, będzie ostatnim z bossów, z którymi stoczymy walkę jako Joe Musashi. Choć w ostatnich odsłonach cyklu Majima często bywał bohaterem o bardziej dwuznacznej moralności, w dodatku do Shinobi odegra klasyczną rolę przeciwnika.

Jak ujawniono, koncepcyjny wygląd Majimy utrzymano w stylu retro, dopasowanym do świata Shinobi. Nadal nie wiadomo, jaką dokładnie funkcję będą pełnić poszczególni przeciwnicy i jak wpłyną na strukturę poziomów, ale Sega zapowiada wyjątkowe starcia oraz nowe mechaniki powiązane z każdym z trzech bossów.

GramTV przedstawia:

Cena dodatku Sega Villains Stage nie została jeszcze ujawniona, ale znajdzie się on w zestawie z edycją Deluxe gry. Więcej informacji na temat premiery ma pojawić się w nadchodzących miesiącach – być może podczas gali The Game Awards 2025.

Shinobi: Art of Vengeance jest dostępne na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Źródło:https://gamingbolt.com/shinobi-art-of-vengeance-adds-like-a-dragons-goro-majima-in-sega-villains-stage-dlc

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
SEGA
Nintendo Switch
PlayStation 5
SEGA
Xbox Series X
Xbox Series S
Shinobi
Shinobi: Art of Vengeance
