Sega łączy swoje światy. Goro Majima, Dr. Eggman i Death Adder w dodatku do Shinobi: Art of Vengeance

Sega ujawniła ostatniego z trzech złoczyńców, którzy pojawią się w pierwszym DLC do Shinobi: Art of Vengeance. W rozszerzeniu zatytułowanym Sega Villains Stage pojawią się znani antagoniści z klasycznych marek wydawcy – Dr. Eggman z serii Sonic the Hedgehog, Death Adder z Golden Axe oraz Goro Majima z cyklu Like a Dragon. Premiera dodatku planowana jest na początek 2026 roku.

Shinobi: Art of Vengeance – trzej złoczyńcy Segi w jednym dodatku

Nowe rozszerzenie pozwoli zmierzyć się z kultowymi postaciami w zupełnie nowej scenerii. Goro Majima, znany fanom serii Like a Dragon jako „Mad Dog of Shimano”, będzie ostatnim z bossów, z którymi stoczymy walkę jako Joe Musashi. Choć w ostatnich odsłonach cyklu Majima często bywał bohaterem o bardziej dwuznacznej moralności, w dodatku do Shinobi odegra klasyczną rolę przeciwnika.