Sebastian z Małej Syrenki na pierwszym zdjęciu. Fani krytykują… i chwalą projekt postaci

W tegorocznym okresie blockbusterowym Disney powróci z nowym aktorskim rimejkiem swojej kultowej animacji. Tym razem padło na Małą Syrenkę, która w połowie lutego otrzymała nową zapowiedź, zawierającą kilka niepublikowanych wcześniej scen. Twórcy wciąż ukrywają wygląd niektórych postaci, w tym Floriana oraz Sebastiana, których nie widzieliśmy w pełnej krasie. Z pomocą przyszedł wyciek zdjęcia oficjalnych puzzli z filmu, na którym znalazł się czerwony krab.

Sebastian na pierwszym zdjęciu z aktorskiej Małej Syrenki

Podobnie jak w Królu Lwie, fani nie będą mogli liczyć na nieco bardziej fantastyczne projekty zwierząt i twórcy Małej Syrenki również postawili na realizm. Z tego powodu Sebastianowi bliżej do prawdziwego kraba, niż swojego animowanego odpowiednika, co nie spodobało się części widzów. Niektórzy narzekają, że Sebastian to M.O.D.O.K. z Ant-Man i Osa: Kwantomania świata Disneya, zaś inni piszą wprost, że to wina widzów, przez których Król Lew zarobił ponad miliard dolarów.