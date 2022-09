SEARCH ALL KEYS to gra, która sprawi, że wylądujecie u okulisty

Dziś na platformie Valve debiutuje produkcja niezależna SEARCH ALL KEYS. Gra jest dokładnie tym, co sugeruje jej tytuł – mamy za zadanie znaleźć wszystkie klucze pochowane na dużej planszy. Aby było trudniej, pełno tu zygzaków, dziwnych potworków i zawijasów. Dramatyzmu dodaje też fakt, że plansze są animowane – to wszystko się rusza, więc odnalezienie wszystkich kluczy – a jest ich 100 – na pewno będzie hardkorowym zadaniem. Niektórzy być może oduczą się dzięki temu gubić drobiazgi.

Znalezienie wszystkich 100 kluczy “za jednym zamachem” może mieć negatywny wpływ na wzrok gracza. Dlatego twórca – Laush Dmitriy Sergeevich – wpadł na pomysł, by wprowadzić automatyczny zapis: możemy w dowolnym momencie przerwać rozgrywkę i udać się na spacer, a po powrocie ta wznowi się w momencie, w którym przerwaliśmy. Dla ukojenia skołatanych nerwów SEARCH ALL KEYS oferuje też miły dla ucha soundtrack (niestety na YouTube nie ma gameplayu, więc musicie wierzyć na słowo – lub odwiedzić kartę gry na Steamie).