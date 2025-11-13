Niezależne perełki na horyzoncie. Znamy nominacje do The Indie Game Awards 2025

Coraz większymi krokami zbliża się gala Indie Game Awards 2025. Druga edycja nagród kontynuuje swoją misję, mając na celu wyeksponowanie najlepszych niezależnych gier, które mogły umknąć uwadze szerszej publiczności. Wydarzenie odbędzie się 18 grudnia 2025 roku.

Zespół Six One Indie ogłosił pełną listę nominowanych, a także prezenterów i sędziów, w związku ze zbliżającą się galą Indie Game Awards 2025. W tym roku wręczonych zostanie dwadzieścia jeden głównych nagród, w tym najważniejsze wyróżnienie Gry Roku. Pełna lista nominacji została ujawniona w osiemnastu z tych kategorii. Wśród prezenterów, którzy wezmą udział w gali, znaleźli się Justin Woodward z The MIX, Wout van Halderen z Playstack i Jade Meadows.

Proces wyboru zwycięzców w wielu kategoriach będzie prowadzony przez zespół sędziowski. Skład ten tworzą dziennikarze, eksperci branżowi oraz twórcy treści.