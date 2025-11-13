Niezależne perełki na horyzoncie. Znamy nominacje do The Indie Game Awards 2025

Coraz większymi krokami zbliża się gala Indie Game Awards 2025. Druga edycja nagród kontynuuje swoją misję, mając na celu wyeksponowanie najlepszych niezależnych gier, które mogły umknąć uwadze szerszej publiczności. Wydarzenie odbędzie się 18 grudnia 2025 roku.
Zespół Six One Indie ogłosił pełną listę nominowanych, a także prezenterów i sędziów, w związku ze zbliżającą się galą Indie Game Awards 2025. W tym roku wręczonych zostanie dwadzieścia jeden głównych nagród, w tym najważniejsze wyróżnienie Gry Roku. Pełna lista nominacji została ujawniona w osiemnastu z tych kategorii. Wśród prezenterów, którzy wezmą udział w gali, znaleźli się Justin Woodward z The MIX, Wout van Halderen z Playstack i Jade Meadows.
Proces wyboru zwycięzców w wielu kategoriach będzie prowadzony przez zespół sędziowski. Skład ten tworzą dziennikarze, eksperci branżowi oraz twórcy treści.
W głównej kategorii – Gra Roku – nominowano dwanaście tytułów, w tym Absolum, and Roger, Constance i World of Goo 2. Wśród gier, które zdobyły liczne nominacje w różnych obszarach, wyróżnia się Blue Prince, walczący o miano Gry Roku, Projekt Rozgrywki, Innowację i Projekt Wizualny. Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia, które nie zostały ujawnione wcześniej, a zostaną ogłoszone dopiero podczas gali.
The Indie Game Awards 2025 – Nominacje
Gra Roku (Game of the Year)
Absolum – Dotemu, Guard Crush Games, Supamonks
and Roger – TearyHand Studio
Blue Prince – Dogubomb
Citizen Sleeper 2: Starward Vector – Jump Over the Age
Constance – GODD Games
Dungeons of Hinterberg – Microbird Games
Littlelands – Hyper MegaPixel
Mars First Logistics – Shape Shop
Pine Hearts – Hyper Luminal Games
RKGK / Rakugaki – Wabisabi Games
The Crush House – Nerial
World of Goo 2 – 2D BOY / Tomorrow Corporation
Nagroda Women-Led Indie Game
Dead Pets Unleashed – Triple Topping
Doodle Streets: London – I Love Birds
Fishbowl – imissmyfriends.studio
Pine Hearts – Hyper Luminal Games
The Mermaid’s Tongue – SFB Games
Achievement in Accessibility
Abiotic Factor – Deep Field Games
Barista – YofiAsi
Calm the Storm – Ludic Lemur
Peak – Team PEAK
The Crush House – Nerial
Witch Rise – LightUpGame Studio
Nagroda ANZ Indie Game
Abiotic Factor – Deep Field Games
Hollow Knight: Silksong – Team Cherry
Mars First Logistics – Shape Shop
PROXIMATE – Cain Maddox
The Godfeather – Hojo Studio
Bite-Sized
CARIMARA – Beneath the Forlorn Limbs – Bastinus Rex
FlyKnight – Wabbaboy
Chicken Pox – Firequill Games
Weird Happenings – Merge Conflict Studio
Sou’calc – Lente
Nagroda Black Voices in Gaming
Afterlove EP – Pikselnesia
Fishbowl – imissmyfriends.studio
Mars First Logistics – Shape Shop
RKGK / Rakugaki – Wabisabi Games
UnFollow – Unseen Silence
Community Management
Abiotic Factor – Deep Field Games
Captain Punch! – AJ DiGesu
Doodle Streets: London – I Love Birds
Pine Hearts – Hyper Luminal Games
Witch Rise – LightUpGame Studio
Debiut
Dead Pets Unleashed – Triple Topping
Fight Crab 2 – Calappa Games
Manifesto – Out of the Blue
The Land Beneath Us – FairPlay Studios
Unfollow – Unseen Silence
Wpływ emocjonalny
Afterlove EP – Pikselnesia
Aikode – IzanagiGames
From Earth to Heaven – Chilla’s Art
The Mermaid’s Tongue – SFB Games
Wish Me Luck – Peony Knight
Projekt rozgrywki
Abiotic Factor – Deep Field Games
Blue Prince – Dogubomb
Littlelands – Hyper MegaPixel
The Crush House – Nerial
World of Goo 2 – 2D BOY / Tomorrow Corporation
Innowacja
1000xRESIST – sunset visitor
Among Ashes – Lucy Blundell
Blue Prince – Dogubomb
Constance – GODD Games
RKGK / Rakugaki – Wabisabi Games
Nagroda Latin American Indie
Abyss X Zero – Violent Star
Monolith: Requiem of the Ancients – C2 Game Studio
