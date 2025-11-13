Zaloguj się lub Zarejestruj

Niezależne perełki na horyzoncie. Znamy nominacje do The Indie Game Awards 2025

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 20:00
Twórcy niezależni w centrum uwagi.

Coraz większymi krokami zbliża się gala Indie Game Awards 2025. Druga edycja nagród kontynuuje swoją misję, mając na celu wyeksponowanie najlepszych niezależnych gier, które mogły umknąć uwadze szerszej publiczności. Wydarzenie odbędzie się 18 grudnia 2025 roku.

The Indie Game Awards
The Indie Game Awards

Zespół Six One Indie ogłosił pełną listę nominowanych, a także prezenterów i sędziów, w związku ze zbliżającą się galą Indie Game Awards 2025. W tym roku wręczonych zostanie dwadzieścia jeden głównych nagród, w tym najważniejsze wyróżnienie Gry Roku. Pełna lista nominacji została ujawniona w osiemnastu z tych kategorii. Wśród prezenterów, którzy wezmą udział w gali, znaleźli się Justin Woodward z The MIX, Wout van Halderen z Playstack i Jade Meadows.

Proces wyboru zwycięzców w wielu kategoriach będzie prowadzony przez zespół sędziowski. Skład ten tworzą dziennikarze, eksperci branżowi oraz twórcy treści.

W głównej kategorii – Gra Roku – nominowano dwanaście tytułów, w tym Absolum, and Roger, Constance i World of Goo 2. Wśród gier, które zdobyły liczne nominacje w różnych obszarach, wyróżnia się Blue Prince, walczący o miano Gry Roku, Projekt Rozgrywki, Innowację i Projekt Wizualny. Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia, które nie zostały ujawnione wcześniej, a zostaną ogłoszone dopiero podczas gali.

The Indie Game Awards 2025 – Nominacje

Gra Roku (Game of the Year)

  • Absolum – Dotemu, Guard Crush Games, Supamonks
  • and Roger – TearyHand Studio
  • Blue Prince – Dogubomb
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector – Jump Over the Age
  • Constance – GODD Games
  • Dungeons of Hinterberg – Microbird Games
  • Littlelands – Hyper MegaPixel
  • Mars First Logistics – Shape Shop
  • Pine Hearts – Hyper Luminal Games
  • RKGK / Rakugaki – Wabisabi Games
  • The Crush House – Nerial
  • World of Goo 2 – 2D BOY / Tomorrow Corporation

Nagroda Women-Led Indie Game

  • Dead Pets Unleashed – Triple Topping
  • Doodle Streets: London – I Love Birds
  • Fishbowl – imissmyfriends.studio
  • Pine Hearts – Hyper Luminal Games
  • The Mermaid’s Tongue – SFB Games

Achievement in Accessibility

  • Abiotic Factor – Deep Field Games
  • Barista – YofiAsi
  • Calm the Storm – Ludic Lemur
  • Peak – Team PEAK
  • The Crush House – Nerial
  • Witch Rise – LightUpGame Studio

Nagroda ANZ Indie Game

  • Abiotic Factor – Deep Field Games
  • Hollow Knight: Silksong – Team Cherry
  • Mars First Logistics – Shape Shop
  • PROXIMATE – Cain Maddox
  • The Godfeather – Hojo Studio

Bite-Sized

  • CARIMARA – Beneath the Forlorn Limbs – Bastinus Rex
  • FlyKnight – Wabbaboy
  • Chicken Pox – Firequill Games
  • Weird Happenings – Merge Conflict Studio
  • Sou’calc – Lente

Nagroda Black Voices in Gaming

  • Afterlove EP – Pikselnesia
  • Fishbowl – imissmyfriends.studio
  • Mars First Logistics – Shape Shop
  • RKGK / Rakugaki – Wabisabi Games
  • UnFollow – Unseen Silence

Community Management

  • Abiotic Factor – Deep Field Games
  • Captain Punch! – AJ DiGesu
  • Doodle Streets: London – I Love Birds
  • Pine Hearts – Hyper Luminal Games
  • Witch Rise – LightUpGame Studio

Debiut

  • Dead Pets Unleashed – Triple Topping
  • Fight Crab 2 – Calappa Games
  • Manifesto – Out of the Blue
  • The Land Beneath Us – FairPlay Studios
  • Unfollow – Unseen Silence

Wpływ emocjonalny

  • Afterlove EP – Pikselnesia
  • Aikode – IzanagiGames
  • From Earth to Heaven – Chilla’s Art
  • The Mermaid’s Tongue – SFB Games
  • Wish Me Luck – Peony Knight

Projekt rozgrywki

  • Abiotic Factor – Deep Field Games
  • Blue Prince – Dogubomb
  • Littlelands – Hyper MegaPixel
  • The Crush House – Nerial
  • World of Goo 2 – 2D BOY / Tomorrow Corporation

Innowacja

  • 1000xRESIST – sunset visitor
  • Among Ashes – Lucy Blundell
  • Blue Prince – Dogubomb
  • Constance – GODD Games
  • RKGK / Rakugaki – Wabisabi Games

Nagroda Latin American Indie

  • Abyss X Zero – Violent Star
  • Monolith: Requiem of the Ancients – C2 Game Studio
  • Red Trigger 2 – Bold Spirit Game Studio
  • The Sidekicks – Sunny Lab
  • Trails of Kinara – Two Thousand Flowers

Muzyka

  • Afterlove EP – Pikselnesia
  • Constance – GODD Games
  • Critter Crops – Skyreach Studio
  • Littlelands – Hyper MegaPixel
  • Sword of the Sea – Giant Squid
  • The Mermaid’s Tongue – SFB Games

Narracja

  • 1000xRESIST – sunset visitor
  • Aikode – IzanagiGames
  • Manifesto – Out of the Blue
  • The Mermaid’s Tongue – SFB Games
  • Wish Me Luck – Peony Knight

Twórca Solo

  • Abyss X Zero – Violent Star
  • Among Ashes – Lucy Blundell
  • Doodle Streets: London – I Love Birds
  • Scorch – Syd
  • Unfollow – Unseen Silence

Nagroda South African Indie Game

  • Byte’n the Bullet – Rendered Fiction
  • Critter Crops – Skyreach Studios
  • Lovebirb – Team Lovebirb SA
  • No Stone Unturned – Cloud Bird
  • Rugby 25 – Wicked Witch

Nagroda Southeast Asian Indie

  • Alicus – Pathea Games
  • Chrono Faction – Mojo Bones
  • Dungeon Clawler – Stray Basilisk
  • Fishbowl – imissmyfriends.studio
  • The Land Beneath Us – FairPlay Studios

Projekt wizualny

  • 1000xRESIST – sunset visitor
  • Aikode – IzanagiGames
  • Blue Prince – Dogubomb
  • Critter Crops – Skyreach Studio
  • RKGK / Rakugaki – Wabisabi Games

Źródło:https://insider-gaming.com/the-indie-game-awards-2025-nominees-announced/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

