Seamless Co-op w Dark Souls 3 na pierwszym materiale. Fani odtworzyli najpopularniejszego moda z Elden Ringa

Jednym z najczęściej pobieranych modów do Elden Ringa jest Seamless Co-op, który ulepsza wiele aspektów trybu kooperacji. Wielu fanów FromSoftware czekało na podobny fanowski dodatek do poprzednich gier, lecz stworzenie takiego projektu wymaga sporo umiejętności w tym zakresie. Po długim czasie oczekiwań ze strony społeczności jednej z osób udało się tego dokonać.

Dark Souls 3 - pierwsze informacje o nowej modyfikacji

Seamless Co-op w Dark Souls 3 działa na bardzo podobnych zasadach jak modyfikacja z Elden Ringa. Pozwala on na łączenie się z wybranymi osobami w inny sposób, niż przewidują to twórcy - w oryginale możemy przywołać innego gracza za pomocą znaku, lecz jest to ograniczone tylko do wybranych miejsc, a połączenie zostaje zerwane po pokonaniu bossa. Dzięki nowemu systemowi fani mogą zwiedzić razem każdą lokację, teleportować się, czy też odpoczywać przy ognisku, aby uzupełnić zużyte przedmioty.