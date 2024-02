Sea of Thieves wypływa na większe wody. Do piratów dołączą gracze PS5

Jako studio jesteśmy ogromnie podekscytowani tą możliwością i gotowi stawić czoła wyzwaniu, jakim jest dostarczenie zawartości zupełnie nowej publiczności. Miliony graczy przybyły do Sea of Thieves w ciągu ostatnich sześciu lat na Xbox i Steam i to niesamowite, że po raz kolejny możemy powitać całą nową społeczność na naszych wybrzeżach.

Co czyni ten moment jeszcze bardziej przełomowym, to fakt, że podczas gdy Rare tworzyło gry na wiele konsol, komputerów i handheldów w swojej 40-letniej historii, będzie to pierwszy raz, kiedy gra Rare pojawi się na platformie PlayStation. Dołącz do starszych członków zespołu Sea of Thieves w poniższym filmie, w którym omawiają swoje nadzieje na to, jak to posunięcie wzmocni grę dla wszystkich graczy!