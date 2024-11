Sea of Stars przekroczyło liczbę 6 milionów graczy. Twórcy chwalą się nowym osiągnięciem

Ponad rok temu na PC zadebiutowało Sea of Stars, czyli turowy RPG autorstwa Sabotage Studio. Od tego czasu tytuł zyskał spore grono fanów, co możemy zobaczyć po pozytywnych ocenach produkcji oraz liczbie graczy. Twórcy podziękowali społeczności za zainteresowanie publikując wpis na Bluesky.

Sea of Stars - podziękowania Sabotage Studio

Twórcy Sea of Stars podzielili się w mediach społecznościowych swoim najnowszym sukcesem - tytuł przekroczył liczbę sześciu milionów graczy na wszystkich platformach od czasu premiery. Jak już wiemy, nie jest to koniec działań nad projektem, który ma się doczekać dodatku o tytule Throes of the Watchmaker. Niestety nie dowiedzieliśmy się jeszcze o planowanej dacie wydania nowej zawartości, lecz ma się ona pojawić wiosną nadchodzącego roku.