Sea of Remnants to żeglarskie RPG z marionetkami. Nadchodzi intrygująca produkcja od Joker Studio

Przedstawiony podczas eventu trailer pozwala przyjrzeć się elementom takim jak eksploracja świata, system walki czy żeglowanie statkiem. Materiał wzbogacony jest o folkową muzykę. Zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

W Sea of Remnants wcielasz się w postać żeglarza, który wyrusza w podróż wraz z tajemniczą dziewczyną — dwoje bohaterów o różnych celach, lecz związanych wspólnym losem, prowadzącym przez bezkresne morze.

Celem tej wyprawy jest dotarcie do owianego legendą i głęboko przeklętego Sea of Remnants — miejsca, które według opowieści skrywa nieograniczone bogactwa i sławę. Ale ci, którzy wpadną w jego fale… tracą największe talenty, jakie kiedykolwiek posiedli. Wspomnienia dawnych, zaginionych marynarzy tworzą samą tkankę Sea of Remnants: mieniące się purpurą prądy, wyspy, legowiska morskich potworów — i losy tych, którzy przez nie żeglują.

Aby przetrwać tę niebezpieczną podróż, gracze muszą zacieśniać więzi z rozbudowaną obsadą towarzyszy, tworząc wyspecjalizowane załogi, których indywidualne umiejętności połączone razem pozwolą stawić czoła każdemu wyzwaniu na otwartym morzu.

A czym byłaby załoga bez statku? W trakcie wyprawy rozbudujesz swoją jednostkę, zbierając działa i części, by uczynić z niej prawdziwą dumę floty — gotową przetrwać każdą burzę.