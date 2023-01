W Scorchlands skolonizujesz księżyc za pomocą magii. Data premiery ciekawej gry

– wydobycie to dopiero pierwszy krok do rozwoju. W Scorchlands istotnym aspektem jest logistyka – przemieszczanie zasobów pomi

– wydobycie to dopiero pierwszy krok do rozwoju. W Scorchlands istotnym aspektem jest logistyka – przemieszczanie zasobów pomi

l ogistyka poprzez lasery – wydobycie to dopiero pierwszy krok do rozwoju. W Scorchlands istotnym aspektem jest logistyka – przemieszczanie zasobów pomi ę dzy koloniami i łą czenie je w kilkuetapowe procesy produkcyjne. I tak – surowce transportuj ą LASERY!

l ogistyka poprzez lasery – wydobycie to dopiero pierwszy krok do rozwoju. W Scorchlands istotnym aspektem jest logistyka – przemieszczanie zasobów pomi ę dzy koloniami i łą czenie je w kilkuetapowe procesy produkcyjne. I tak – surowce transportuj ą LASERY!

l ogistyka poprzez lasery – wydobycie to dopiero pierwszy krok do rozwoju. W Scorchlands istotnym aspektem jest logistyka – przemieszczanie zasobów pomi ę dzy koloniami i łą czenie je w kilkuetapowe procesy produkcyjne. I tak – surowce transportuj ą LASERY!

l ogistyka poprzez lasery – wydobycie to dopiero pierwszy krok do rozwoju. W Scorchlands istotnym aspektem jest logistyka – przemieszczanie zasobów pomi ę dzy koloniami i łą czenie je w kilkuetapowe procesy produkcyjne. I tak – surowce transportuj ą LASERY!

l ogistyka poprzez lasery – wydobycie to dopiero pierwszy krok do rozwoju. W Scorchlands istotnym aspektem jest logistyka – przemieszczanie zasobów pomi ę dzy koloniami i łą czenie je w kilkuetapowe procesy produkcyjne. I tak – surowce transportuj ą LASERY!