Scooby-Doo od Netflixa na pierwszym zdjęciu. Tak wyglądają młodsze wersje kultowych bohaterów kreskówki

Netflix zaprezentował pierwszy materiał z aktorskiego serialu Scooby-Doo: Origins. Produkcja, która powstaje obecnie w Atlancie, skupia się na początkach legendarnej ekipy Mystery Inc., choć na udostępnionych zdjęciach próżno szukać samego Scooby’ego.

Scooby-Doo: Origins – pierwsze zdjęcie prezentuje głównych bohaterów, ale bez tytułowej postaci

W centrum uwagi znaleźli się młodzi bohaterowie, którzy dopiero zaczynają swoją wspólną przygodę z rozwiązywaniem zagadek. Daphne gra Mckenna Grace, w Shaggy’ego wciela się Tanner Hagen, Velmę odgrywa Abby Ryder Fortson, a Freda zagra Maxwell Jenkins. Sam Scooby ma pojawić się później, najpewniej jako postać stworzona cyfrowo.