Scooby-Doo od Netflixa na pierwszym zdjęciu. Tak wyglądają młodsze wersje kultowych bohaterów kreskówki

Platforma pokazała pierwsze ujęcia nowego serialu Scooby-Doo: Origins.
Netflix zaprezentował pierwszy materiał z aktorskiego serialu Scooby-Doo: Origins. Produkcja, która powstaje obecnie w Atlancie, skupia się na początkach legendarnej ekipy Mystery Inc., choć na udostępnionych zdjęciach próżno szukać samego Scooby’ego.
Scooby-Doo: Origins – pierwsze zdjęcie prezentuje głównych bohaterów, ale bez tytułowej postaci
W centrum uwagi znaleźli się młodzi bohaterowie, którzy dopiero zaczynają swoją wspólną przygodę z rozwiązywaniem zagadek. Daphne gra Mckenna Grace, w Shaggy’ego wciela się Tanner Hagen, Velmę odgrywa Abby Ryder Fortson, a Freda zagra Maxwell Jenkins. Sam Scooby ma pojawić się później, najpewniej jako postać stworzona cyfrowo.
Nowa produkcja została zapowiedziana jako współczesna reinterpretacja kultowego uniwersum, które od ponad pięćdziesięciu lat obejmuje liczne seriale animowane, filmy oraz produkcje kinowe. Tym razem twórcy cofają się do pierwszej sprawy, od której wszystko się zaczęło.
Podczas ostatniego lata na obozie dawni przyjaciele, Shaggy i Daphne, zostają wciągnięci w przerażającą zagadkę dotyczącą samotnego, zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Razem z pragmatyczną i naukowo nastawioną Velmą oraz dziwacznym, ale niezwykle przystojnym nowym uczniem, Freddym, próbują rozwiązać sprawę, która wciąga ich w koszmar i grozi ujawnieniem wszystkich ich sekretów – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.
W obsadzie znalazł się również Paul Walter Hauser, który użycza swojego głosu Scooby’emu. Showrunnerami i scenarzystami są Josh Appelbaum oraz Scott Rosenberg, a w gronie producentów wykonawczych znajdują się między innymi Greg Berlanti, Sarah Schechter i Leigh London Redman. Reżyserią zajmuje się Toby Haynes.
Za produkcję odpowiada Warner Bros. Television, które posiada prawa do bohaterów stworzonych przez Hanna-Barbera. Serial ma liczyć osiem odcinków. Data premiery nie jest jeszcze znana.
