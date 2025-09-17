Zaloguj się lub Zarejestruj

Scena z GTA 5 w prawdziwym życiu. Gra Rockstara stała się realna dla jednego z graczy

Radosław Krajewski
2025/09/17 10:30
Do zdarzenia doszło, gdy kobieta akurat grała w GTA 5.

Podczas gdy dla wielu osób Grand Theft Auto 5 to tylko fikcyjna rozrywka, dla jednej z mieszkanek Leeds w Wielkiej Brytanii wirtualna akcja niespodziewanie stała się rzeczywistością. Emma Graves, spędzająca wieczór na grze w kultową produkcję studia Rockstar Games, przeżyła prawdziwy szok, gdy w trakcie ucieczki przed policją w świecie gry w jej rzeczywisty dom wjechał rozpędzony SUV, którego kierowca również uciekał przed funkcjonariuszami.

Grand Theft Auto 5

Akcja rodem z GTA 5 w prawdziwym życiu

Według relacji opublikowanej przez lokalny dziennik Yorkshire Evening Post, kobieta znajdowała się w trakcie dynamicznej sekwencji pościgu w grze, gdy nagle usłyszała potężny huk. Okazało się, że kierowca rozpędzonego pojazdu stracił panowanie i po wcześniejszym zderzeniu z kilkoma innymi autami w okolicy wbił się w fasadę jej domu.

Graves przyznała w rozmowie z mediami, że cała sytuacja była nieprawdopodobna i niemal surrealistyczna:

Naprawdę nie mogłabym tego wymyślić. W tamtym momencie nie było mi do śmiechu, ale później zaczęło to wydawać się wręcz absurdalne.

GramTV przedstawia:

Do zdarzenia doszło 2 lipca, jednak lokalna prasa opisała je dopiero teraz. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń, choć jej dom wymaga poważnych napraw.

Po incydencie Graves zwróciła się do rady miasta Leeds z petycją o wprowadzenie dodatkowych środków uspokajania ruchu w okolicy jej domu. Jak podkreśliła, okolica od dawna cieszy się złą sławą ze względu na kierowców łamiących przepisy i ignorujących ograniczenia prędkości.

Ta ulica to pułapka śmierci. Kierowcy nie przestrzegają żadnych zasad i każdego dnia boję się, że stanie się coś gorszego.

Jak poinformowała policja hrabstwa West Yorkshire, kolizja stała się jednym z elementów szerszego śledztwa w sprawie nielegalnej broni palnej. W ciągu kilku dni po incydencie funkcjonariusze dokonali aż ośmiu aresztowań powiązanych z dochodzeniem.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-5-came-to-life-for-one-gamer-in-the-uk/

Tagi:

News
GTA V
Rockstar Games
Grand Theft Auto V
GTA 5
Grand Theft Auto 5
GTA
Grand Theft Auto
ciekawostki
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

