Scena z GTA 5 w prawdziwym życiu. Gra Rockstara stała się realna dla jednego z graczy

Do zdarzenia doszło, gdy kobieta akurat grała w GTA 5.
Podczas gdy dla wielu osób Grand Theft Auto 5 to tylko fikcyjna rozrywka, dla jednej z mieszkanek Leeds w Wielkiej Brytanii wirtualna akcja niespodziewanie stała się rzeczywistością. Emma Graves, spędzająca wieczór na grze w kultową produkcję studia Rockstar Games, przeżyła prawdziwy szok, gdy w trakcie ucieczki przed policją w świecie gry w jej rzeczywisty dom wjechał rozpędzony SUV, którego kierowca również uciekał przed funkcjonariuszami.
Akcja rodem z GTA 5 w prawdziwym życiu
Według relacji opublikowanej przez lokalny dziennik Yorkshire Evening Post, kobieta znajdowała się w trakcie dynamicznej sekwencji pościgu w grze, gdy nagle usłyszała potężny huk. Okazało się, że kierowca rozpędzonego pojazdu stracił panowanie i po wcześniejszym zderzeniu z kilkoma innymi autami w okolicy wbił się w fasadę jej domu.
Graves przyznała w rozmowie z mediami, że cała sytuacja była nieprawdopodobna i niemal surrealistyczna:
Naprawdę nie mogłabym tego wymyślić. W tamtym momencie nie było mi do śmiechu, ale później zaczęło to wydawać się wręcz absurdalne.
GramTV przedstawia:
Do zdarzenia doszło 2 lipca, jednak lokalna prasa opisała je dopiero teraz. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń, choć jej dom wymaga poważnych napraw.
Po incydencie Graves zwróciła się do rady miasta Leeds z petycją o wprowadzenie dodatkowych środków uspokajania ruchu w okolicy jej domu. Jak podkreśliła, okolica od dawna cieszy się złą sławą ze względu na kierowców łamiących przepisy i ignorujących ograniczenia prędkości.
Ta ulica to pułapka śmierci. Kierowcy nie przestrzegają żadnych zasad i każdego dnia boję się, że stanie się coś gorszego.
Jak poinformowała policja hrabstwa West Yorkshire, kolizja stała się jednym z elementów szerszego śledztwa w sprawie nielegalnej broni palnej. W ciągu kilku dni po incydencie funkcjonariusze dokonali aż ośmiu aresztowań powiązanych z dochodzeniem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!