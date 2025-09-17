Scena z GTA 5 w prawdziwym życiu. Gra Rockstara stała się realna dla jednego z graczy

Podczas gdy dla wielu osób Grand Theft Auto 5 to tylko fikcyjna rozrywka, dla jednej z mieszkanek Leeds w Wielkiej Brytanii wirtualna akcja niespodziewanie stała się rzeczywistością. Emma Graves, spędzająca wieczór na grze w kultową produkcję studia Rockstar Games, przeżyła prawdziwy szok, gdy w trakcie ucieczki przed policją w świecie gry w jej rzeczywisty dom wjechał rozpędzony SUV, którego kierowca również uciekał przed funkcjonariuszami.

Akcja rodem z GTA 5 w prawdziwym życiu

Według relacji opublikowanej przez lokalny dziennik Yorkshire Evening Post, kobieta znajdowała się w trakcie dynamicznej sekwencji pościgu w grze, gdy nagle usłyszała potężny huk. Okazało się, że kierowca rozpędzonego pojazdu stracił panowanie i po wcześniejszym zderzeniu z kilkoma innymi autami w okolicy wbił się w fasadę jej domu.