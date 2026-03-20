Saudyjczycy kupują twórców Mobile Legends za 6 miliardów dolarów

Transakcja, o której mówiło się miesiąc temu, właśnie stała się faktem. Konsorcjum z Arabii Saudyjskiej stało się wobec tego właścicielem jednej z największych mobilnych produkcji.

A konkretniej studia, które tężę produkcję stworzyło. Wszystko to w przejęciu wartym miliardy dolarów. Grafika wygenerowana przez AI 6 miliardów od Saudyjczyków za Mobile Legends: Bang Bang Przejęcia dokonało Savvy Games Group, czyli holding, za którym stoi Public Investment Fund, a więc saudyjski państwowy fundusz majątkowy, na którego czele stoi sam następca tronu, książę Mohammed bin Salman. W ręce saudyjskich inwestorów trafiło natomiast studio Moonton z Chin. To dotychczas należało do ByteDance, czyli chińskiego giganta zarządzającego TikTokiem. Ale to już przeszłość, bo Savvy Games wyłożyło na stół niebagatelną sumę 6 miliardów dolarów, za którą nabyło prawa zarówno do samego Moonton, jak i stworzonych przez tę ekipę produkcji, wśród których jest też prawdziwa perełka.

Mowa tutaj o Mobile Legends: Bang Bang, czyli przedstawicielu gatunku MOBA wydanym jedynie na urządzenia mobilne z systemami Android, iOS oraz HarmonyOS. I to nie zwykłym przedstawicielu, a prawdziwym gigancie. Wszak Mobile Legends pobrane zostało już 1,5 miliarda razy w 139 różnych krajach, co przekłada się na 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Jakby tego było mało, mobilna MOBA jest też najchętniej oglądanym tytułem esportowym świata i pod tym względem wyprzedza nawet Counter-Strike’a i League of Legends. Aczkolwiek trudno się dziwić, skoro w takich krajach jak Indonezja czy Filipiny Mobile Legends: Bang Bang to gra wręcz kultowa.

Tak o przejęciu opowiedział Brian Ward, dyrektor generalny Savvy Games: To przejęcie bezpośrednio wspiera wizję Savvy dotyczącą wspierania dobrobytu i więzi społecznych poprzez gry dla przyszłych pokoleń, a także naszą misję stymulowania długoterminowego wzrostu oraz innowacji w dziedzinie gier i e-sportu. Po sfinalizowaniu transakcji wzmocni ona naszą pozycję lidera w grach mobilnych, wzbogaci naszą bazę talentów, rozszerzy globalną obecność i ugruntuje nasz wpływ na esport.

