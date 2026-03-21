Elon Musk winny manipulacji przy przejęciu Twittera. Grożą mu miliardy dolarów odszkodowania

Jakub Piwoński
2026/03/21 22:00
Ława przysięgłych uznała, że jego wypowiedzi mogły celowo wpływać na kurs akcji. Grożą mu ogromne odszkodowania.

Elon Musk przegrał ważną batalię sądową z grupą inwestorów w sprawie przejęcia Twitter (obecnie X). Federalna ława przysięgłych w San Francisco uznała, że miliarder świadomie wprowadzał opinię publiczną w błąd w trakcie negocjacji w 2022 roku.

Elon Musk manipulował, by zaniżyć wartość Twittera

Sprawa dotyczyła przede wszystkim publicznych wypowiedzi Muska, w tym wpisów sugerujących, że transakcja może zostać wstrzymana ze względu na problem fałszywych kont. Zdaniem inwestorów takie komunikaty wywołały niepewność na rynku i przyczyniły się do spadku wartości akcji. Sąd uznał, że część tych działań miała charakter manipulacyjny i mogła prowadzić do sztucznego obniżenia ceny papierów wartościowych.

Elon Musk bronił się, twierdząc, że jedynie wyrażał swoje opinie, a reakcja rynku była niezależna od jego intencji. Ława przysięgłych nie podzieliła jednak tej argumentacji, wskazując, że jego słowa miały realny wpływ na notowania spółki. W trakcie procesu miliarder przyznał również, że część jego wpisów mogła być „głupia”, choć nie zgodził się z zarzutem celowego działania na szkodę inwestorów.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mogą teraz grozić bardzo wysokie odszkodowania – potencjalnie sięgające miliardów dolarów. Sprawa jednak jeszcze się nie kończy, ponieważ prawnicy Muska zapowiedzieli apelację. Niezależnie od jej wyniku, wyrok już teraz może stać się jednym z najważniejszych precedensów dotyczących wpływu wypowiedzi w mediach społecznościowych na rynki finansowe.

Źródło:https://www.bbc.com/news/articles/c62j3yl842eo

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




