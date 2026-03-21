Elon Musk winny manipulacji przy przejęciu Twittera. Grożą mu miliardy dolarów odszkodowania

Ława przysięgłych uznała, że jego wypowiedzi mogły celowo wpływać na kurs akcji. Grożą mu ogromne odszkodowania.

Elon Musk przegrał ważną batalię sądową z grupą inwestorów w sprawie przejęcia Twitter (obecnie X). Federalna ława przysięgłych w San Francisco uznała, że miliarder świadomie wprowadzał opinię publiczną w błąd w trakcie negocjacji w 2022 roku.

Elon Musk manipulował, by zaniżyć wartość Twittera

Sprawa dotyczyła przede wszystkim publicznych wypowiedzi Muska, w tym wpisów sugerujących, że transakcja może zostać wstrzymana ze względu na problem fałszywych kont. Zdaniem inwestorów takie komunikaty wywołały niepewność na rynku i przyczyniły się do spadku wartości akcji. Sąd uznał, że część tych działań miała charakter manipulacyjny i mogła prowadzić do sztucznego obniżenia ceny papierów wartościowych.