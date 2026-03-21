Elon Musk winny manipulacji przy przejęciu Twittera. Grożą mu miliardy dolarów odszkodowania

Elon Musk przegrał ważną batalię sądową z grupą inwestorów w sprawie przejęcia Twitter (obecnie X). Federalna ława przysięgłych w San Francisco uznała, że miliarder świadomie wprowadzał opinię publiczną w błąd w trakcie negocjacji w 2022 roku.
Elon Musk manipulował, by zaniżyć wartość Twittera
Sprawa dotyczyła przede wszystkim publicznych wypowiedzi Muska, w tym wpisów sugerujących, że transakcja może zostać wstrzymana ze względu na problem fałszywych kont. Zdaniem inwestorów takie komunikaty wywołały niepewność na rynku i przyczyniły się do spadku wartości akcji. Sąd uznał, że część tych działań miała charakter manipulacyjny i mogła prowadzić do sztucznego obniżenia ceny papierów wartościowych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!