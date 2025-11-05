Satisfactory debiutuje na PS5 i Xbox. Kultowy symulator budowy fabryk doczekał się wersji konsolowej

Gracze mogą więc zasiąść na kanapie i – jak dotąd jedynie użytkownicy PC – wyruszyć na obcą planetę, by wydobywać surowce, budować linie produkcyjne i rozwijać gigantyczne kompleksy przemysłowe w imię korporacji FICSIT. Twórcy zapewniają, że konsolowa wersja nie jest „okrojonym portem”, lecz pełnoprawną edycją zachowującą wszystkie mechaniki i stopień skomplikowania znany z komputerów osobistych.

Satisfactory to ukazana z perspektywy pierwszej osoby gra o budowaniu z odrobiną eksploracji oraz walki. Graj w pojedynkę lub ze znajomymi, zbadaj nieznaną planetę, twórz wielopoziomowe fabryki i wkrocz do taśmociągowego raju!

Budowa:

Ujarzmij naturę i wybuduj gigantyczne fabryki. Rozwijaj swoje przedsięwzięcie według własnego uznania. Planeta pełna jest cennych zasobów naturalnych, które tylko czekają, aby je należycie wykorzystać. Pamiętaj – działasz w imieniu FICSIT i Twoim obowiązkiem jest, aby znaleźć dla nich pożyteczne zastosowanie.

Automatyzacja:

Wznoś swoje fabryki z architektonicznym wdziękiem lub przygotuj skomplikowaną sieć taśmociągów, które dostarczą Ci to, czego potrzebujesz. Automatyzacja ciężarówek dostawczych i pociągów towarowych pozwoli Ci dotrzeć na najodleglejsze nawet posterunki, zaś zastosowanie rurociągów umożliwi Ci przesyłanie w odpowiedni sposób różnorodnych płynów. Minimalizacja pracy fizycznej jest najważniejsza!