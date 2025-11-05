Satisfactory debiutuje na PS5 i Xbox. Kultowy symulator budowy fabryk doczekał się wersji konsolowej

Studio Coffee Stain ogłosiło premierę Satisfactory na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Po latach spędzonych w fazie wczesnego dostępu i debiucie wersji 1.0 w 2024 roku, jedna z najpopularniejszych gier o budowie fabryk wreszcie trafia na duże ekrany.
Satisfactory – fabryczny gigant w wersji konsolowej
Konsolowe wydanie oferuje pełny zestaw funkcji znanych z PC, w tym kooperację dla czterech graczy, wsparcie dla wibracji kontrolera DualSense i interfejs dostosowany do obsługi padem. Gra działa również w trybie PS5 Pro Enhanced, zapewniając lepszą płynność i rozdzielczość. Cena wersji konsolowej to 39,99 dolarów.
Gracze mogą więc zasiąść na kanapie i – jak dotąd jedynie użytkownicy PC – wyruszyć na obcą planetę, by wydobywać surowce, budować linie produkcyjne i rozwijać gigantyczne kompleksy przemysłowe w imię korporacji FICSIT. Twórcy zapewniają, że konsolowa wersja nie jest „okrojonym portem”, lecz pełnoprawną edycją zachowującą wszystkie mechaniki i stopień skomplikowania znany z komputerów osobistych.
Satisfactory to ukazana z perspektywy pierwszej osoby gra o budowaniu z odrobiną eksploracji oraz walki. Graj w pojedynkę lub ze znajomymi, zbadaj nieznaną planetę, twórz wielopoziomowe fabryki i wkrocz do taśmociągowego raju!
Budowa:
Ujarzmij naturę i wybuduj gigantyczne fabryki. Rozwijaj swoje przedsięwzięcie według własnego uznania. Planeta pełna jest cennych zasobów naturalnych, które tylko czekają, aby je należycie wykorzystać. Pamiętaj – działasz w imieniu FICSIT i Twoim obowiązkiem jest, aby znaleźć dla nich pożyteczne zastosowanie.
Automatyzacja:
Wznoś swoje fabryki z architektonicznym wdziękiem lub przygotuj skomplikowaną sieć taśmociągów, które dostarczą Ci to, czego potrzebujesz. Automatyzacja ciężarówek dostawczych i pociągów towarowych pozwoli Ci dotrzeć na najodleglejsze nawet posterunki, zaś zastosowanie rurociągów umożliwi Ci przesyłanie w odpowiedni sposób różnorodnych płynów. Minimalizacja pracy fizycznej jest najważniejsza!
GramTV przedstawia:
Satisfactory w wersji na PS5 i Xbox Series X|S to szansa, by przenieść ogromne fabryczne imperia z biurka do salonu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!