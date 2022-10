Sasha Grey pojawi się w dodatku do Cyberpunka 2077. Wcieli się w nową postać

Dla Sashy Grey nie będzie to pierwsza praca przy dubbingu. W 2011 roku mogliśmy usłyszeć ją jako Violę DeWinter w Saints Row: The Third. Cztery lata później powtórzyła tę rolę w dodatku Saints Row: Gat Out of Hell.

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077: Widmo Wolności nie ma jeszcze wyznaczonej konkretnej daty premiery. Dodatek zadebiutuje w przyszłym roku wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.