Sapkowski o Ciri w Wiedźminie 4. Niewykluczone, że bohaterka przejdzie Próbę Traw

CD Projekt RED czasem pisze albo dzwoni do mnie z pytaniami, nie wiem po co? Są fanami, znają książki lepiej ode mnie. A mutacje? Nigdy nie napisałem, że dorosłe kobiety nie mogą przez nie przejść. Może ktoś napisał, ale to nie byłem ja, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym.

Wypowiedź Sapkowskiego sugeruje, że nie widzi on żadnych przeciwwskazań dla takiego rozwiązania fabularnego. Dla autora nie stanowi to problemu – nawet jeśli nie było to rozwinięte w książkach, to również nie zostało wykluczone.