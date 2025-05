Sandra Bullock i Keanu Reeves ponownie razem w tajemniczym thrillerze. Czy to Speed 3?

Keanu Reeves i Sandra Bullock znów wystąpią razem na dużym ekranie. Para spotkała się razem na ekranie już niejednokrotnie. Nie jest tajemnicą, że aktorzy darzą się prywatnie dużym szacunkiem. Nowy projekt z udziałem tej uwielbianej pary filmowej to ponoć "romantyczny thriller", który powstaje dla Amazon MGM Studios. Za scenariusz odpowiada Noah Oppenheim (Jackie). Szczegóły fabuły są ściśle tajne, ale wystarczy kilka nazwisk i kontekstów, by internet wyczuł potencjalny powrót do pewnego autobusu pędzącego przez Los Angeles.

Będzie Speed 3?

Wszystko przez to, że do duetu Reeves–Bullock dołącza Mark Gordon, producent kultowego akcyjniaka Speed z 1994 roku. To on stał za sukcesem pierwszego filmu, który przyniósł ponad 350 milionów dolarów zysku i uczynił z "Szklanej pułapki w autobusie" jedno z najbardziej ekscytujących kinowych przeżyć lat 90. Teraz Gordon wraca z nową historią, którą najpierw przedstawił dwójce aktorów, a ci — ku radości fanów — nie tylko się zgodzili, ale także postanowili zaangażować się w rozwój projektu.