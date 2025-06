Sandman - ujawniono tytuły wszystkich odcinków 2. sezonu. Netflix szykuje fanom niespodziankę

Już w lipcu premiera 2. sezonu wyczekiwanego serialu. Choć najwyraźniej, będzie to ostatni sezon produkcji opartej na komiksie DC.

Netflix przyspiesza promocję drugiego sezonu Sandmana. Po niedawnym ujawnieniu pierwszych zdjęć z nadchodzących odcinków, teraz poznaliśmy ich tytuły – i przy okazji dowiedzieliśmy się o niespodziance, jaką twórcy szykują na koniec.

Sandman, sezon 2. – ujawniono tytuły odcinków

Choć wiadomo już, że seria zakończy się na drugim sezonie, fani nie zostaną z niczym. Okazuje się, że finał wieńczy dodatkowy, bonusowy odcinek – utrzymywany dotąd w tajemnicy. Będzie to epilog dla głównej historii. Nie będzie on bezpośrednio powiązany z główną linią fabularną, a jego bohaterką zostanie Śmierć, grana przez Kirby Howell-Baptiste. Czy to zapowiedź możliwego spin-offu? Na razie nie ma oficjalnych informacji.