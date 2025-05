Sandman z nowymi bohaterami. Pierwsze zdjęcia z drugiego sezonu

Showrunner Allan Heinberg w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził kulisy doboru obsady i pochwalił aktorów za ich wkład w złożoność granych postaci.

Jack wnosi do tej roli seksapil, figlarność, głębię psychologiczną i serce. Mam tendencję do pisania z myślą o konkretnych aktorach, a nasz Puk bardzo różni się zarówno od wersji komiksowej, jak i od postaci, którą napisałbym dla kogokolwiek innego.

Puk pojawi się w ekranizacji opowieści A Midsummer Night’s Dream — jednego z najbardziej cenionych, jednotomowych rozdziałów oryginalnego komiksu, który opowiada o powstaniu słynnej sztuki Szekspira. Z kolei Heinberg o postaci Destrukcji granej przez Barry’ego Sloane’a powiedział:

Większość jego dialogów pochodzi bezpośrednio z komiksu. Ma w sobie lekkość, jest ciepłym człowiekiem — a właśnie tego szukaliśmy przy obsadzaniu tej roli.

Myśląc o Destrukcji, zwłaszcza w kontekście historii The Song of Orpheus, widzimy w nim archetypicznego niszczyciela światów. Ale jego historia to konflikt duszy. Chce tworzyć, nie niszczyć. Potrzebowaliśmy aktora, który jest pełen miłości i radości, a jednocześnie wygląda jak wojownik z legend.