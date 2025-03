Sandisk prezentuje nowy przenośny dysk SSD dla konsoli PlayStation 5 i PC

Sandisk przygotował zupełnie nowy model przenośnego dysku SSD, który idealnie sprawdzi się dla konsoli Sony, a także komputerów osobistych. Firma zapewnia, że nowe rozwiązanie zaoferuje graczom dodatkową przestrzeń na gry, szybszy transfer danych oraz zwiększoną ochronę, umożliwiając bezpieczne przechowywanie i przenoszenie biblioteki gier w dowolne miejsce. Aby sprostać wymaganiom nowoczesnych gier pod względem jakości obrazu i wydajności, Sandisk stworzył specjalną wersję dysku SanDisk Extreme Portable. Urządzenie oferuje entuzjastom PlayStation dodatkową przestrzeń na całą bibliotekę gier – a wszystko to w oficjalnie licencjonowanej, przenośnej obudowie, stylistycznie dopasowanej do konsoli PlayStation 5.

Uwolnij swój wewnętrzny potencjał mistrza grania dzięki przenośnemu dyskowi SSD SanDisk Extreme z oficjalną licencją do konsol PlayStation®5 i komputerów PC. Ciesz się większą zabawą i w pełni wykorzystaj Discord dzięki 1-miesięcznemu okresowi próbnemu Nitro5 – uzyskaj dostęp do wszystkich korzyści Nitro, w tym przesyłania strumieniowego HD, 2 przyspieszeń serwera i nie tylko, a także pojemności do 2 TB2 do archiwizacji nowych kampanii. Dzięki imponującym prędkościom odczytu do 1000 MB/s1 można szybko wydobyć gry z archiwum i rozpocząć kolejną przygodę. Ponadto odporność na wodę i pył klasy IP65 oraz ochrona przed upadkiem z wysokości do 3 metrów4umożliwiają bezpieczne przechowywanie przy sobie ulubionych gier – czytamy w oficjalnym opisie.