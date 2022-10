Samodzielna gra multiplayer na bazie The Last of Us będzie produkcją free to play?

Na stronie Naughty Dog pojawiło się ogłoszenie o pracę, wskazujące na to, że ekipa szuka kogoś do pracy nad nowym multiplayerowym tytułem, działającym w oparciu o schemat: games as a service. Dodatkowo poszukiwany jest ktoś z doświadczeniem we współtworzeniu tytułów z segmentu AAA oraz gier free to play, co może wskazywać na to, że spodziewana gra multiplayer, bazująca na The Last of Us, będzie taką właśnie produkcją.

The Last of Us jako gra free to play?

Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej konkretów. Fani z pewnością ich wyglądają, bowiem każda produkcja spod szyldu The Last of Us wzbudza spore zainteresowanie. Świat wykreowany przez Naughty Dog z pewnością ma spory potencjał do tego, by stać się grą – usługą, która mogłaby być wspierana dłużej. Stworzenie jej w oparciu o model free to play z pewnością spotkałoby się z niezwykle ciepłym przyjęciem.