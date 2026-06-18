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Samara z The Ring nie żyje. Przerażała całe pokolenie

Maciej Petryszyn
2026/06/18 10:00
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Przerażająca czarnowłosa dziewczynka z filmu The Ring straszy kolejne pokolenia. Niestety autorka tej kreacji odeszła w bardzo młodym wieku.

Oficjalnie potwierdzono, że była dziecięca aktorka, Daveigh Chase, zmarła. I to w wieku zaledwie 35 lat.

Daveigh Chase
Daveigh Chase
Foto: Luke Ford

Daveigh Chase zmarła w wieku 35 lat

O problemach zdrowotnych Chase wiadomo było już od kilku tygodni. To wtedy jej partner, Roy Hernandez, założył zbiórkę na rzecz 35-latki. Jak się okazało, u byłej aktorki zdiagnozowano zapalenie opon mózgowych oraz kilka poważnych infekcji krwi. To wszystko spowodowało, że znalazła się ona w stanie krytycznym, a lekarze już wtedy przyznawali, iż mogło jej pozostać niewiele czasu. Dziś wiemy już, że Chase nie wygrała tej walki. Wspomniane infekcje miały wywołać problemy septyczne, co z konsekwencji doprowadziło do niewydolności organizmu. W efekcie zmarła ona 16 czerwca, co zostało dzień później ogłoszone przez jej bliskich.

GramTV przedstawia:

Daveigh Elizabeth Chase urodziła się 24 lipca 1990 roku i już w wieku 7 lat rozpoczęła aktorską karierę. Krótko po tym pojawiła się w tak znanych serialach, jak Sabrina, nastoletnia czarownica, Czarodziejki czy też Ostry Dyżur. Na dużym ekranie debiutowała w 2001 roku jako Samantha Darko w Donnie Darko. W tym samym okresie użyczyła głosu w słynnym Spirited Away: W krainie bogów od Studio Ghibli, ale to dopiero rok 2002 okazał się prawdziwie przełomowy. Role Lilo Pelekai w Lilo & Stitch oraz przede wszystkim Samanty Morgan, przerażającej dziewczynki z długimi czarnymi włosami ubranej w białą szatę, w The Ring, były strzałami w dziesiątkę. Ta ostatnia kreacja przyniosła jej nawet MTV Movie Awards w kategorii Najlepszy czarny charakter.

W kolejnych latach brała udział w jeszcze kilku produkcjach, ale w 2016 roku zaczęła stopniowo wycofywać się z aktorstwa. Nie pomagały problemy osobiste, związane m.in. z konfliktem z rodziną, o których Hernandez wspominał w opisie wspomnianej zbiórki. Dodatkowo TMZ donosi, iż już na początku czerwca Chase została zabrana do szpitala z powodu niedożywienia. Tak czy inaczej, przed odejściem aktorki nie udało się zgromadzić ustalonych jako cel zbiórki 5,5 tysięcy dolarów – licznik zatrzymał się na niewiele ponad 2 tysiącach.

Źródło:https://deadline.com/2026/06/daveigh-chase-dead-1236958364/

Tagi:

Popkultura
śmierć
The Ring
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Daveigh Chase
Samara
Samara Morgan
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112