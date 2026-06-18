Samara z The Ring nie żyje. Przerażała całe pokolenie

Oficjalnie potwierdzono, że była dziecięca aktorka, Daveigh Chase, zmarła. I to w wieku zaledwie 35 lat.

Foto: Luke Ford

Daveigh Chase zmarła w wieku 35 lat

O problemach zdrowotnych Chase wiadomo było już od kilku tygodni. To wtedy jej partner, Roy Hernandez, założył zbiórkę na rzecz 35-latki. Jak się okazało, u byłej aktorki zdiagnozowano zapalenie opon mózgowych oraz kilka poważnych infekcji krwi. To wszystko spowodowało, że znalazła się ona w stanie krytycznym, a lekarze już wtedy przyznawali, iż mogło jej pozostać niewiele czasu. Dziś wiemy już, że Chase nie wygrała tej walki. Wspomniane infekcje miały wywołać problemy septyczne, co z konsekwencji doprowadziło do niewydolności organizmu. W efekcie zmarła ona 16 czerwca, co zostało dzień później ogłoszone przez jej bliskich.