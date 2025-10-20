Sam Rivers z Limp Bizkit zmarł w wieku 48 lat. Fred Durst żegna przyjaciela

O śmierci muzyka poinformował w sobotę zespół w poruszającym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. Przyczyna śmierci basisty i współzałożyciela Limp Bizkit nie została jeszcze podana.

Dziś straciliśmy naszego brata. Naszego członka zespołu. Nasze serce. Sam Rivers nie był tylko naszym basistą, był czystą magią. Pulsem pod każdym utworem, spokojem w chaosie, duszą w dźwięku. Od pierwszej nuty jaką zagraliśmy razem, Sam wnosił światło i rytm, których nie da się zastąpić. Jego talent był naturalny, jego obecność niezapomniana, jego serce ogromne. Dzieliliśmy z nim niezliczone chwile, szalone, ciche, piękne, a każda z nich była wyjątkowa, bo Sam był z nami. Był człowiekiem jedynym w swoim rodzaju. Prawdziwą legendą. Jego duch będzie żył w każdym rytmie, każdej scenie, każdym wspomnieniu. Kochamy cię Sam. Będziemy nieść cię ze sobą zawsze. Spoczywaj w pokoju bracie. Twoja muzyka nigdy się nie kończy.

Pod postem DJ Lethal poprosił fanów o uszanowanie prywatności rodziny Riversa:

Oddajcie Samowi hołd i grajcie jego linie basu przez cały dzień! Jesteśmy w szoku. Spoczywaj w mocy bracie. Twoja muzyka i dobro, które wnosiłeś, będą żyć wiecznie. Życie nie jest gwarantowane, doceniajcie każdą jego chwilę.

Sam Rivers był współzałożycielem Limp Bizkit. Muzyka poznał Freda Dursta, gdy obaj pracowali w centrum handlowym w Jacksonville na Florydzie. Wcześniej grali razem w zespole Malachi Sage, zanim założyli Limp Bizkit, znany z hitów takich jak Break Stuff, Rollin’ czy Take a Look Around. W 2000 roku Rivers otrzymał nagrodę Gibsona dla najlepszego basisty. W 2015 roku odszedł z zespołu z powodu choroby wątroby spowodowanej nadużywaniem alkoholu, jednak po przeszczepie wrócił do zdrowia i ponownie dołączył do grupy.

W niedzielę wokalista Limp Bizkit, Fred Durst, zamieścił na Instagramie ośmiominutowe wideo, w którym w emocjonalny sposób wspominał zmarłego przyjaciela: