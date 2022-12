Sam & Max powrócą w 2023 roku

Pamiętacie wydane w 2010 roku Sam & Max: The Devil’s Playhouse? Twórcy ze studia Skunkape Games poinformowali, że pracują nad remasterem tej odsłony przygód dwójki zabawnych bohaterów. Przypomnijmy, że na swoim koncie deweloperzy mają już odświeżone wersje Sam & Max Save the World i Sam & Max: Beyond Time and Space.

Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered to coś dla miłośników przygodówek

Sam & Max: The Devil’s Playhouse pierwotnie wydane zostało przez Telltale Games. Jest to kolejna część serii zabawnych przygódówek, które ukazywały się w formie epizodycznej. Akcja gry rzuci nas w wir abstrakcyjnych wydarzeń. Królik Max w niewyjaśniony sposób zdobywa nadprzyrodzone moce, co przyciąga uwagę niebezpiecznego goryla Skunk'apa. Oczywiście, zrobi on wszystko, co w jego mocy, by wykorzystać te zdolności do własnych, nikczemnych celów.



Omawiana produkcja to gra przygodowa z gatunku point & click. Rozgrywka opiera się więc na eksploracji, zbieraniu przedmiotów i rozwiązywaniu łamigłówek. Premiery Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered możemy spodziewać się w 2023 roku. Tytuł – podobnie jak poprzednie odsłony – powinien pojawić się na PC oraz konsolach Nintendo Switch, Xbox i PlayStation.