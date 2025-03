Sąd oddala pięć zarzutów przeciwko Seanowi 'Diddy' Combsowi.

W dzisiejszym orzeczeniu, do którego dotarł serwis Variety, sędzia J. Paul Oetken częściowo przychylił się do wniosku obrony o oddalenie sprawy. Oddalone zostały zarzuty dotyczące:

Jones po raz pierwszy pozwał Combsa w lutym 2024 roku w stanie Nowy Jork, twierdząc, że muzyk składał mu niechciane propozycje seksualne, zmuszał do zatrudniania pracownic seksualnych i nakłaniał do współżycia z nimi. W kolejnych miesiącach Jones kilkakrotnie modyfikował swój pozew.

Jones, który współprodukował sześć utworów na nominowanym do Grammy albumie Diddy’ego, The Love Album: Off the Grid, oskarżył również muzyka o posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków, nielegalne posiadanie broni oraz podawanie nieletnim i pracownicom seksualnym alkoholu z domieszką narkotyków.

Sean John Combs, szerzej znany jako P. Diddy, rozpoczął swoją karierę jako asystent w wytwórni Uptown Records, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia w branży muzycznej. W 1993 roku założył własną firmę nagraniową o nazwie Bad Boy Records i szybko stał się jednym z najważniejszych ludzi w branży muzycznej, oczywiście na amerykańskiej ziemi. W ostatnim czasie wyciekło jednak sporo oskarżeń wobec Diddy’ego, a także relacje światków. Wszystko kręci się wokół przemocy, gwałtów na nieletnich, handlu ludźmi, a nawet… zlecania morderstw.

Nie wiadomo jak długo potrwa sprawa znanego muzyka, ale jedno jest pewne – nawet jeśli jakoś się wybroni, odzyskanie dobrego imienia będzie dla niego niezwykle trudnym zadaniem. Jeśli jednak zostanie mu udowodniony choćby jeden z powyższych zarzutów to, aż strach pomyśleć ilu jeszcze jest znanych osób dopuszczających się podobnych zbrodni...