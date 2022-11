Sackboy: Wielka Przygoda porażką Sony. Gracze na PC nie chcą w to grać

Sackboy: Wielka Przygoda to kolejna gra z konsol PlayStation, która zadebiutowała na PC. Produkcja pojawiła się na Steamie 27 października, ale od tego czasu nie zdołała przyciągnąć zbyt wielu graczy. W najlepszym momencie przypadającym na 30 października przy tytule bawiło się zaledwie 640 graczy. W ciągu ostatniej doby liczba jednocześnie grających nie przekroczyła nawet 400 osób.

To najgorszy rezultat ze wszystkich produkcji Sony wydanych na kompytery osobiste. Nawet Horizon Zero Dawn, czy Uncharted: Legacy of Thieves Collection notowało duże wyższe wyniki obecnie grających, przekraczające 2,5 tysięcy jednocześnie bawiących się przy tych tytułach. Obecnym rekordzistą wszystkich tytułów wydanych przez japońską firmę pozostaje God of War, który uzyskał aż 73,5 tysiąca jednocześnie grających osób na Steamie.

Gry Sony na PC – najwyższe wyniki jednocześnie grających na Steam