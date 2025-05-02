Zaloguj się lub Zarejestruj

Sabaton wypuszcza teledysk do "A Tiger Among Dragons”. To utwór z albumu Legends

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/05/02 13:33
1
1

Szwedzka grupa metalowa Sabaton opublikowała nowy singiel wraz z teledyskiem do utworu “A Tiger Among Dragons”.

Kompozycja pochodzi z ich jedenastego albumu studyjnego “Legends”, który ukazał się 17 października nakładem wytwórni Better Noise Music. Co ciekawe, album “Legends” zaliczył bardzo mocne wejście na listy Luminate w USA i na świecie, zdobywając m.in.: 1 miejsce w kategorii Metal Album (USA), 1 miejsce Rock Album (USA), 1 miejsce Current Hard Albums (USA), 2 miejsce iTunes Album (Globalnie) oraz 10 miejsce w Spotify Debut (globalnie).

Sabaton z nowym teledyskiem

“A Tiger Among Dragons” inspirowany jest postacią Lu Bu, zwanego “Latającym Generałem”, jednego z najsłynniejszych wojowników starożytnych Chin. W czasach schyłku dynastii Han zasłynął niezwykłą siłą, biegłością we władaniu halabardą Sky Piercer oraz legendarnym rumakiem Red Hare. Pojedynek Lu Bu pod przełęczą Hulao uczynił go symbolem wojennej potęgi, zdrad i epickich bitew. Jak wspomniał wokalista Joakim Broden:

Utwór ma intensywną, surową energię, ale jednocześnie jest bardziej melodyjny. Myślę, że oddaje historię Lu Bu z wielkim dramatyzmem i emocją.

Basista Par Sundstrom dodaje, że już we wczesnej fazie pracy czuł, że utwór powinien opowiadać legendę z Azji:

Potrzebowaliśmy bohatera, który jest bardziej mitem niż człowiekiem. Lu Bu nadawał się idealnie. Nie mogliśmy oprzeć się temu, by dać mu własny hymn.

Do stworzenia teledysku, Sabaton zatrudnił specjalistów od kostiumów, którzy przygotowali zbroje wzorowane na starożytnych chińskich pancerzach, ale przystosowane do gry na instrumentach. Zdjęcia zrealizowano w Belgradzie, w dużej mierze na green screenie, a następnie wzbogacono całość rozbudowanymi efektami CGI. W klipie zespół wspiera Joakima w roli przywódcy armii, a na ekranie pojawiają się także dwie czarodziejki przyzywające płonące gitary. Kulminacją jest pojawienie się ognistego sojusznika. Zespół skomentował:

Chcieliśmy, żeby to było totalnie przerysowane. I szczerze? Udało się.

Sabaton jest w trakcie światowej trasy, która rozpoczęła się 6 października w Stambule. 14 listopada zespół wystąpi w Kolonii, 22 listopada w Polsce w Krakowie, po czym w lutym 2026 roku rozpocznie 32-koncertową trasę po Ameryce Północnej, kończąc ją 20 kwietnia w Vancouver.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/sabaton-releases-music-video-for-a-tiger-among-dragons-from-legends-album

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:46

Z nowego albumu chyba najbardziej lubię "Maid of Steel" i "Cycle of Songs".




