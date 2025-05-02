Sabaton wypuszcza teledysk do "A Tiger Among Dragons”. To utwór z albumu Legends

Kompozycja pochodzi z ich jedenastego albumu studyjnego “Legends”, który ukazał się 17 października nakładem wytwórni Better Noise Music. Co ciekawe, album “Legends” zaliczył bardzo mocne wejście na listy Luminate w USA i na świecie, zdobywając m.in.: 1 miejsce w kategorii Metal Album (USA), 1 miejsce Rock Album (USA), 1 miejsce Current Hard Albums (USA), 2 miejsce iTunes Album (Globalnie) oraz 10 miejsce w Spotify Debut (globalnie).

Sabaton z nowym teledyskiem

“A Tiger Among Dragons” inspirowany jest postacią Lu Bu, zwanego “Latającym Generałem”, jednego z najsłynniejszych wojowników starożytnych Chin. W czasach schyłku dynastii Han zasłynął niezwykłą siłą, biegłością we władaniu halabardą Sky Piercer oraz legendarnym rumakiem Red Hare. Pojedynek Lu Bu pod przełęczą Hulao uczynił go symbolem wojennej potęgi, zdrad i epickich bitew. Jak wspomniał wokalista Joakim Broden: