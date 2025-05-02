Sabaton wypuszcza teledysk do "A Tiger Among Dragons”. To utwór z albumu Legends

Szwedzka grupa metalowa Sabaton opublikowała nowy singiel wraz z teledyskiem do utworu “A Tiger Among Dragons”.
Kompozycja pochodzi z ich jedenastego albumu studyjnego “Legends”, który ukazał się 17 października nakładem wytwórni Better Noise Music. Co ciekawe, album “Legends” zaliczył bardzo mocne wejście na listy Luminate w USA i na świecie, zdobywając m.in.: 1 miejsce w kategorii Metal Album (USA), 1 miejsce Rock Album (USA), 1 miejsce Current Hard Albums (USA), 2 miejsce iTunes Album (Globalnie) oraz 10 miejsce w Spotify Debut (globalnie).
Sabaton z nowym teledyskiem
“A Tiger Among Dragons” inspirowany jest postacią Lu Bu, zwanego “Latającym Generałem”, jednego z najsłynniejszych wojowników starożytnych Chin. W czasach schyłku dynastii Han zasłynął niezwykłą siłą, biegłością we władaniu halabardą Sky Piercer oraz legendarnym rumakiem Red Hare. Pojedynek Lu Bu pod przełęczą Hulao uczynił go symbolem wojennej potęgi, zdrad i epickich bitew. Jak wspomniał wokalista Joakim Broden:
Utwór ma intensywną, surową energię, ale jednocześnie jest bardziej melodyjny. Myślę, że oddaje historię Lu Bu z wielkim dramatyzmem i emocją.
Basista Par Sundstrom dodaje, że już we wczesnej fazie pracy czuł, że utwór powinien opowiadać legendę z Azji:
Potrzebowaliśmy bohatera, który jest bardziej mitem niż człowiekiem. Lu Bu nadawał się idealnie. Nie mogliśmy oprzeć się temu, by dać mu własny hymn.
GramTV przedstawia:
Do stworzenia teledysku, Sabaton zatrudnił specjalistów od kostiumów, którzy przygotowali zbroje wzorowane na starożytnych chińskich pancerzach, ale przystosowane do gry na instrumentach. Zdjęcia zrealizowano w Belgradzie, w dużej mierze na green screenie, a następnie wzbogacono całość rozbudowanymi efektami CGI. W klipie zespół wspiera Joakima w roli przywódcy armii, a na ekranie pojawiają się także dwie czarodziejki przyzywające płonące gitary. Kulminacją jest pojawienie się ognistego sojusznika. Zespół skomentował:
Chcieliśmy, żeby to było totalnie przerysowane. I szczerze? Udało się.
Sabaton jest w trakcie światowej trasy, która rozpoczęła się 6 października w Stambule. 14 listopada zespół wystąpi w Kolonii, 22 listopada w Polsce w Krakowie, po czym w lutym 2026 roku rozpocznie 32-koncertową trasę po Ameryce Północnej, kończąc ją 20 kwietnia w Vancouver.