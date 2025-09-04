Sabaton szykuje coś wyjątkowego na trasę "The Legendary Tour". Posłuchajcie nowych singli

W listopadzie 2025 roku szwedzka formacja Sabaton wyruszy w 20-koncertową trasę po Europie pod nazwą “The Legendary Tour” i z tej okazji szykuje jakąś niespodziankę.

Basista i menedżer grupy, Par Sundstrom, w rozmowie z programem Coffee With Ola zdradził, że fanów czeka coś zupełnie nowego:

Zespół zapowiada swoją trasę jako “wielkie święto muzyki Sabaton, opowieści i niesamowitej więzi z fanami”, wzbogacone o udział The Legendary Orchestra i inne niespodzianki, co ma dać efekt bezprecedensowego widowiska. Będzie to pierwsza headlinerska trasa promująca nadchodzący, jedenasty album studyjny zespołu “Legends”, który ukaże się 17 października nakładem wytwórni Better Noise Music.

Szykujemy coś większego niż dotychczas. To bardzo wyjątkowy projekt, zbudowany wokół albumu “Legends”. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale show będzie czymś więcej niż tylko rockowym koncertem. Mamy dwie sceny i coś, co je ze sobą łączy.

Sundstrom przyznał, że zespół chce pójść jeszcze dalej w kierunku teatralności, którą fani docenili podczas poprzedniej trasy “The Tour To End All Tours”. Wówczas wpleciono do występu elementy aktorskie i narracyjne. Teraz Sabaton wzbogaci trasę o wyjątkowy support, którym jest The Legendary Orchestra. Nie będzie to połączenie orkiestry z Sabaton, lecz pełnoprawny koncert orkiestrowy, podczas którego usłyszymy utwory zespołu w zupełnie nowych aranżacjach, z chórami, wokalistami i instrumentalistami, ale bez gitar elektrycznych czy perkusji. Jak podkreśla Sundstrom, daje to fanom szansę usłyszenia wielu kompozycji, których sam zespół nie mógłby zagrać w jednym wieczorze.

Nowa płyta “Legends” to rockowa podróż przez dzieje, w której Sabaton opowiada o takich postaciach jak Joanna d’Arc, Napoleon Bonaparte, Juliusz Cezar czy legendarny samuraj Miyamoto Musashi. Album ukaże się w licznych formatach: CD, 2CD digibook, 2CD earbook (oba z edycją Storyteller), aż 11 unikatowych edycjach winylowych, każda poświęcona innej postaci historycznej oraz w limitowanym box secie z dodatkowymi ekskluzywnymi materiałami.

Wydawnictwo promują single “Lightning At The Gates” (edycja Hannibal) i “The Duelist” (edycja Miyamoto Musashi). Muzycznie “Legends” łączy mocne riffy, monumentalne chóry i epickie refreny, tworząc hymny o wojownikach, królach, strategach i rewolucjonistach. Album wyprodukował ponownie Jonas Kjellgren w szwedzkim Black Lounge Studios, a za oprawę graficzną odpowiada wieloletni współpracownik zespołu, Peter Sallai.

Przy okazji “Legends”, Sabaton zakończył wieloletnią współpracę z Nuclear Blast, przechodząc do Better Noise Music. Sundstrom tłumaczy, że zespół szukał nowego otwarcia i mocniejszej obecności na rynku amerykańskim: