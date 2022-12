S.T.A.L.K.E.R., Metro, Fallout – co dziś dostaniemy za darmo?

Festiwal darmówek od Epic Games trwa w najlepsze. Codziennie w sklepie możecie znaleźć jeden tytuł, który udostępniany jest graczom za darmo. Warto zaznaczyć, że są to naprawdę dobre gry. W ostatnich dniach swoją cyfrową bibliotekę mogliście wzbogacić o takie produkcje jak: Wolfenstein: The New Order, Them's Fightin' Herds, Sable, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Bloons TD 6 i LEGO Builder's Journey. Przypomnijmy, że gry ujawniane są codziennie o godzinie 17:00, ale twórcy zawsze dają nam drobną wskazówkę na temat prezentu. Dzisiaj powinniśmy spodziewać się czegoś radioaktywnego!

Darmowe gry z Epic Games Store

Podpowiedzi zawsze ukryte są na „opakowaniu prezentu” czyli grafice. Jeśli spojrzycie na obrazek, to dostrzeżecie tam symbol, którego używa się jako ostrzeżenia przed materiałami radioaktywnymi. Szybko nasuwa się na myśl, że chodzi tu o jakąś postapokalitypczną produkcję. Tytuły, które przychodzą mi do głowy to gry z serii S.T.A.L.K.E.R., Metro, Fallout i Wasteland. Dzisiejszy prezent zapowiada się więc całkiem syto.



Pamiętajcie, by nie przegapić żadnej okazji! Każdą z darmowych gier możecie przygarnąć wyłącznie w przeciągu 24 godzin. Dodaliście już do swojej biblioteki wczorajszy prezent?