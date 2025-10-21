Zaloguj się lub Zarejestruj

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl z nowym gameplayem na PS5. Znamy datę premiery

Mikołaj Berlik
2025/10/21 09:01
Nowy trailer prezentuje, jak S.T.A.L.K.E.R. 2 wygląda na PlayStation 5.

Listopad zapowiada się wyjątkowo intensywnie, a jednym z najgłośniejszych debiutów miesiąca będzie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Studio GSC Game World opublikowało nowy gameplay trailer prezentujący wydanie gry na PlayStation 5, które zadebiutuje 20 listopada – niemal rok po premierze na Xbox Series X|S i PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2 na PS5 – ulepszenia, funkcje i klimat Zony

Nowy materiał skupia się na intensywnych starciach i badaniu anomalii, czyli klasycznych elementach serii. Gracze na PS5 mogą liczyć na wszystkie dotychczasowe aktualizacje, w tym Night of the Hunter, która dodała nowe anomalie, unikalną broń oraz noktowizor.

Wersja na PlayStation 5 wykorzysta też pełnię możliwości kontrolera DualSense – z haptycznymi wibracjami, adaptacyjnymi spustami, sterowaniem żyroskopowym oraz radiową komunikacją przez wbudowany mikrofon. Gracze będą mogli nawet używać touchpada do grania na gitarze.

GSC Game World potwierdziło również wsparcie dla PS5 Pro, choć szczegóły dotyczące trybów graficznych i wydajności zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Tym samym S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl doczeka się pełnoprawnego wejścia na platformę Sony – z kompletem poprawek, nową optymalizacją i wszystkimi dodatkami w pakiecie.

Jak już wspomnieliśmy, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zadebiutuje na PlayStation 5 20 listopada.

News
GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
PlayStation 5
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
