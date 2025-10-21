S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl z nowym gameplayem na PS5. Znamy datę premiery

Listopad zapowiada się wyjątkowo intensywnie, a jednym z najgłośniejszych debiutów miesiąca będzie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Studio GSC Game World opublikowało nowy gameplay trailer prezentujący wydanie gry na PlayStation 5, które zadebiutuje 20 listopada – niemal rok po premierze na Xbox Series X|S i PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2 na PS5 – ulepszenia, funkcje i klimat Zony

Nowy materiał skupia się na intensywnych starciach i badaniu anomalii, czyli klasycznych elementach serii. Gracze na PS5 mogą liczyć na wszystkie dotychczasowe aktualizacje, w tym Night of the Hunter, która dodała nowe anomalie, unikalną broń oraz noktowizor.