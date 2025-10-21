S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl z nowym gameplayem na PS5. Znamy datę premiery

Nowy trailer prezentuje, jak S.T.A.L.K.E.R. 2 wygląda na PlayStation 5.
Listopad zapowiada się wyjątkowo intensywnie, a jednym z najgłośniejszych debiutów miesiąca będzie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Studio GSC Game World opublikowało nowy gameplay trailer prezentujący wydanie gry na PlayStation 5, które zadebiutuje 20 listopada – niemal rok po premierze na Xbox Series X|S i PC.
S.T.A.L.K.E.R. 2 na PS5 – ulepszenia, funkcje i klimat Zony
Nowy materiał skupia się na intensywnych starciach i badaniu anomalii, czyli klasycznych elementach serii. Gracze na PS5 mogą liczyć na wszystkie dotychczasowe aktualizacje, w tym Night of the Hunter, która dodała nowe anomalie, unikalną broń oraz noktowizor.
Wersja na PlayStation 5 wykorzysta też pełnię możliwości kontrolera DualSense – z haptycznymi wibracjami, adaptacyjnymi spustami, sterowaniem żyroskopowym oraz radiową komunikacją przez wbudowany mikrofon. Gracze będą mogli nawet używać touchpada do grania na gitarze.
GramTV przedstawia:
GSC Game World potwierdziło również wsparcie dla PS5 Pro, choć szczegóły dotyczące trybów graficznych i wydajności zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Tym samym S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl doczeka się pełnoprawnego wejścia na platformę Sony – z kompletem poprawek, nową optymalizacją i wszystkimi dodatkami w pakiecie.
