Rywal Total War z oficjalną datą premiery. Gra zadebiutuje już za chwilę na Steam

Radosław Krajewski
2026/01/08 14:20
Wydawca podał konkretą datę premiery swojej nadchodzącej strategii.

Po wielu miesiącach wydawca MicroProse Software nareszcie ujawnił oficjalną datę premiery gry Strategos. Konkurencja dla serii Total War zadebiutuje we wczesnym dostępie już 20 stycznia, oferując rozbudowane starcia czasu rzeczywistego osadzone w starożytnych realiach. Produkcja stawia na historyczną wiarygodność oraz złożone systemy dowodzenia, kierując swoją propozycję do graczy, którzy oczekują czegoś więcej niż szybkiej, dynamicznej rozgrywki.

Strategos

Strategos – gra zadebiutuje na Steam już 20 stycznia

Akcja gry obejmuje niemal tysiąc lat historii, od wojen perskich i bitew hoplitów, przez potęgę legionów rzymskich, aż po ekspansję imperium Sasanidów. Na ogromnych mapach pola walki pojawiają się tysiące żołnierzy, a ich zachowanie zależy od morale, zmęczenia, dezorganizacji oraz ukształtowania terenu. Jednostki poruszają się w formacjach, reagują na załamania linii, potrafią rzucić się do pościgu lub w panice uciec z pola bitwy, a dowódcy muszą mierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z braku pełnej kontroli i mgły wojny.

Twórcy kładą duży nacisk na znaczenie dowodzenia. O zwycięstwie decyduje nie tylko jakość oddziałów, lecz także właściwe ustawienie, wyczucie momentu ataku, utrzymanie porządku w szykach oraz umiejętne wykorzystanie generałów do przekazywania rozkazów. Błędy w koordynacji mogą szybko doprowadzić do chaosu, który trudno opanować nawet najlepiej wyszkolonej armii.

W dniu premiery gracze otrzymają dostęp do rozbudowanego trybu bitew niestandardowych, pozwalającego tworzyć zarówno historyczne rekonstrukcje, jak i alternatywne scenariusze. Do wyboru będą różne epoki, frakcje, wielkości armii, typy terenu oraz zachowanie sztucznej inteligencji. Wśród dostępnych starć znajdą się między innymi Issos, Trebia, Ilipa, Magnezja, Zama, Adamclisi, Bibracte, Carrhae oraz Raphia, a kolejne scenariusze trafią do gry już po premierze.

