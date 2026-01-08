Rywal Total War z oficjalną datą premiery. Gra zadebiutuje już za chwilę na Steam

Po wielu miesiącach wydawca MicroProse Software nareszcie ujawnił oficjalną datę premiery gry Strategos. Konkurencja dla serii Total War zadebiutuje we wczesnym dostępie już 20 stycznia, oferując rozbudowane starcia czasu rzeczywistego osadzone w starożytnych realiach. Produkcja stawia na historyczną wiarygodność oraz złożone systemy dowodzenia, kierując swoją propozycję do graczy, którzy oczekują czegoś więcej niż szybkiej, dynamicznej rozgrywki.

Strategos – gra zadebiutuje na Steam już 20 stycznia

Akcja gry obejmuje niemal tysiąc lat historii, od wojen perskich i bitew hoplitów, przez potęgę legionów rzymskich, aż po ekspansję imperium Sasanidów. Na ogromnych mapach pola walki pojawiają się tysiące żołnierzy, a ich zachowanie zależy od morale, zmęczenia, dezorganizacji oraz ukształtowania terenu. Jednostki poruszają się w formacjach, reagują na załamania linii, potrafią rzucić się do pościgu lub w panice uciec z pola bitwy, a dowódcy muszą mierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z braku pełnej kontroli i mgły wojny.