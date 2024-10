Rywal The Sims na nowym materiale. InZOI jeszcze w tym roku trafi do wczesnego dostępu

Jakiś czas temu zainteresowani mieli okazję wypróbować kreator postaci inZOI . Teraz deweloperzy podzielili się nowym materiałem prezentującym wybranych Zois stworzonych przez społeczność. Ponadto niedawno potwierdzono, że potencjalny konkurent serii The Sims zostanie wydany w ramach wczesnego dostępu jeszcze w tym roku.

InZOI trafi do wczesnego dostępu jeszcze w tym roku. Twórcy dzielą się nowym materiałem

W ostatnich tygodniach na oficjalnym kanale inZOI znalazł się między innymi krótki materiał z gamescom 2024. Teraz deweloperzy podzielili się natomiast wybranymi kreacjami stworzonymi przez społeczność w ramach udostępnionego w sierpniu edytora postaci. Wyróżnione Zois (część pierwszą i drugą) znajdziecie na dole wiadomości.

To jednak nie koniec wieści związanych z rywalem serii The Sims. Niedawno potwierdzono bowiem, że stawiające na realizm inZOI ukaże się we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku. Dodatkowo, podczas ostatniej konferencji prasowej, reżyser gry przekazał: