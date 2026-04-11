Rywal Manor Lords z wielką aktualizacją. Crate Entertainment ulepsza Farthest Frontier

Rywalizacja w gatunku średniowiecznych city builderów nabiera rumieńców. Polskie Manor Lords wciąż cieszy się ogromną popularnością, a studio Crate Entertainment wypuściło właśnie potężną aktualizację 1.1 do swojej gry Farthest Frontier. Twórcy pokazują, że słuchają społeczności i wprowadzają funkcje, na które gracze czekali od dawna.

Farthest Frontier – opis najnowszej łatki

Update do Farthest Frontier skupia się na dawaniu graczom większej swobody estetycznej oraz na poprawie tzw. "quality of life". Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie trybu budowania bez siatki. Gracze mogą teraz stawiać budynki pod dowolnym kątem, co pozwala na tworzenie bardziej naturalnie wyglądających, "organicznych" osad – podobnie jak ma to miejsce w Manor Lords. Co ważne, tradycyjna siatka nie zniknęła całkowicie; można się między trybami swobodnie przełączać. Elementy takie jak mury, pola uprawne czy mosty nadal wymagają klasycznego układu pól dla zachowania stabilności mechanik.