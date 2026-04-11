Rywal Manor Lords z wielką aktualizacją. Crate Entertainment ulepsza Farthest Frontier

Mikołaj Berlik
2026/04/11 15:00
Wersja 1.1 już dostępna.

Rywalizacja w gatunku średniowiecznych city builderów nabiera rumieńców. Polskie Manor Lords wciąż cieszy się ogromną popularnością, a studio Crate Entertainment wypuściło właśnie potężną aktualizację 1.1 do swojej gry Farthest Frontier. Twórcy pokazują, że słuchają społeczności i wprowadzają funkcje, na które gracze czekali od dawna.

Farthest Frontier – opis najnowszej łatki

Update do Farthest Frontier skupia się na dawaniu graczom większej swobody estetycznej oraz na poprawie tzw. "quality of life". Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie trybu budowania bez siatki. Gracze mogą teraz stawiać budynki pod dowolnym kątem, co pozwala na tworzenie bardziej naturalnie wyglądających, "organicznych" osad – podobnie jak ma to miejsce w Manor Lords. Co ważne, tradycyjna siatka nie zniknęła całkowicie; można się między trybami swobodnie przełączać. Elementy takie jak mury, pola uprawne czy mosty nadal wymagają klasycznego układu pól dla zachowania stabilności mechanik.

Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z surowym światem Farthest Frontier, wprowadzono Guided Journey. Jest to system celów i wskazówek, który prowadzi gracza "za rękę" przez najtrudniejsze momenty. Pomaga on przetrwać kluczową, pierwszą zimę oraz instruuje, jak sprawnie rozwinąć osadę do drugiego poziomu centrum miasta.

Inne istotne usprawnienia w aktualizacji 1.1:

  • Nowe narzędzie pozwalające na zbiorowe zarządzanie konstrukcjami (rozwinięcie systemu znanego z murów).
  • Możliwość kopiowania ustawień budynków, co znacznie przyspiesza optymalizację produkcji.
  • Skrócono czasy wznoszenia oraz rozbiórki budowli.
  • Do gry trafił nowy drewniany most oraz dekoracje w postaci dzikich kwiatów i trawiastych polan.
  • W drzewku technologii pojawiła się funkcja wyszukiwania konkretnych ulepszeń.

Przypomnijmy, że Farthest Frontier zostało wydane 23 października zeszłego roku wyłącznie na PC.

