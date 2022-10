Ruszyły zapisy na CS:GO Masters by Samsung Odyssey. Pula nagród to 2000 euro

Jeżeli jesteście graczami Counter-Strike: Global Offensive i chcecie sprawdzić swoje umiejętności, to możecie spróbować swoich sił w CS:GO Masters by Samuns Odyssey. Zapisy do internetowego turnieju w jednej z najpopularniejszych sieciowych strzelanek już ruszyły.

CS:GO Masters by Samuns Odyssey – zasady turnieju, zapisy i harmonogram rozgrywek

Od 17 października gracze mogą zgłaszać się do udziału w internetowym turnieju. Aby wziąć udział należy zapisać 5-osobową drużynę za pośrednictwem formularza dostępnego na tej stronie. Zapisy zakończą się już 23 października.