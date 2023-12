Ruszyło ID Xbox Game Demo Winterfest. Gracze mogą sprawdzić ponad 30 produkcji

W zeszłym tygodniu Microsoft zaprezentował ofertę Xbox Game Pass na grudzień 2023 roku . To jednak nie koniec atrakcji, na które w tym miesiącu mogą liczyć użytkownicy konsol Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wczoraj – 5 grudnia – wystartowało bowiem ID@Xbox Game Demo Winterfest. Dzięki wspomnianemu wydarzeniu użytkownicy wymienionych wyżej platform mają szansę przetestować kilkadziesiąt produkcji.

W ramach ID@Xbox Game Demo Winterfest posiadacze Xbox One i Xbox Series X/S mogą do 31 grudnia 2023 roku za darmo sprawdzić ponad 30 wersji demonstracyjnych gier nadchodzących – i nie tylko – gier na konsole Microsoftu. Klienci amerykańskiej firmy mają okazję przetestować m.in. takie tytuły jak Deceive Inc., King Arthur: Knight’s Tale czy też Vagrus – The Riven Realms, a także całą masę innych produkcji.