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Ruszyła zbiórka na nietypową inicjatywę. Powstaje wystawa o polskim komiksie lesbijskim

Jakub Piwoński
2026/07/31 13:45
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Organizatorzy chcą przygotować wystawę, wydać antologię i przypomnieć ponad dwie dekady twórczości polskich autorek.

Jak informuje Komiksopedia.pl, na portalu Zrzutka.pl rozpoczęła się zbiórka na realizację projektu poświęconego historii polskiego komiksu lesbijskiego. Jej inicjatorką jest Beata Sosnowska. Autorka planuje zorganizować wystawę. W grę wchodzi także wydanie antologii prezentującej dorobek twórczy autorek działających na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat. Co ciekawe, mamy tu do czynienia z temat bardzo niszowym. Jak poradzą sobie z nim twórcy?

komiks lesbijski
komiks lesbijski

Wystawa i antologia mają przypomnieć historię niszowego nurtu

Według opisu projektu ma to być pierwsza wystawa dokumentująca historię polskiego komiksu lesbijskiego. Ekspozycja zostanie otwarta 10 października 2026 roku w warszawskim QueerMuzeum. Ale to nie wszystko. Równolegle organizatorzy planują wydać 84-stronicową antologię w formacie B5, która ma zaprezentować prace artystek reprezentujących różne pokolenia i estetyki. Projekt ma obejmować również wydarzenia towarzyszące oraz działania popularyzujące historię i rozwój tego nurtu w polskim komiksie.

GramTV przedstawia:

Celem zbiórki jest zgromadzenie 16 tysięcy złotych. Zebrane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na druk antologii, przygotowanie wystawy, organizację wydarzeń towarzyszących oraz promocję całego przedsięwzięcia. W momencie publikacji zbiórki udało się zebrać 3955 złotych. Osoby, które zdecydują się wesprzeć projekt kwotą 70 złotych, otrzymają egzemplarz drukowanej antologii po jej wydaniu.

Warto przy tym zaznaczyć, że polski komiks lesbijski jest zjawiskiem niszowym, funkcjonującym głównie w niezależnym obiegu artystycznym. Twórczość ta pojawiała się przede wszystkim w zinach, antologiach i projektach queerowych, takich jak Girls & Queers to the Front, a także w pracach autorek związanych z tym środowiskiem, w tym Beaty Sosnowskiej.

Źródło:https://komiksopedia.pl/aktualnosc/ruszyla-zbiorka-na-wystawe-i-antologie-polskiego-komiksu-lesbijskiego/

Tagi:

Popkultura
zbiórka
komiks
popkultura
komiksy
wystawa
lgbt
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112