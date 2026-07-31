Ruszyła zbiórka na nietypową inicjatywę. Powstaje wystawa o polskim komiksie lesbijskim

Jak informuje Komiksopedia.pl, na portalu Zrzutka.pl rozpoczęła się zbiórka na realizację projektu poświęconego historii polskiego komiksu lesbijskiego. Jej inicjatorką jest Beata Sosnowska. Autorka planuje zorganizować wystawę. W grę wchodzi także wydanie antologii prezentującej dorobek twórczy autorek działających na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat. Co ciekawe, mamy tu do czynienia z temat bardzo niszowym. Jak poradzą sobie z nim twórcy?

Wystawa i antologia mają przypomnieć historię niszowego nurtu

Według opisu projektu ma to być pierwsza wystawa dokumentująca historię polskiego komiksu lesbijskiego. Ekspozycja zostanie otwarta 10 października 2026 roku w warszawskim QueerMuzeum. Ale to nie wszystko. Równolegle organizatorzy planują wydać 84-stronicową antologię w formacie B5, która ma zaprezentować prace artystek reprezentujących różne pokolenia i estetyki. Projekt ma obejmować również wydarzenia towarzyszące oraz działania popularyzujące historię i rozwój tego nurtu w polskim komiksie.