Ruszyła wyprzedaż z okazji Steam Racing Fest 2025. Wiele hitowych wyścigów w mega niskich cenach

Steam Racing Fest potrwa zaledwie tydzień, więc jeśli chcecie uzupełnić kolekcję gier wyścigowych, będziecie musieli się nieco pospieszyć. Akcja trwa do 4 sierpnia, ale warto się jej przyjrzeć, bowiem kilka hitowych gier wyścigowych można upolować w kosmicznie niskiej cenie. W promocji znajdują się nie tylko ostatnio popularne symulatory, ale także wiele simcadów i arcadówek, które zapewnią wiele godzin niezobowiązującej frajdy.

Ruszyła wyprzedaż Steam Racing Fest 2025

Gier objętych promocją na Steam Racing Fest 2025 jest bardzo dużo i można tam wyhaczyć wiele ciekawych perełek, ale wybrałem dla was kilka najciekawszych produkcji, które da się kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Warto zwrócić uwagę na The Crew Motorfest, które jest bardzo tanie w pakiecie z dodatkami, co w stosunku cena/jakość jest jedną z najkorzystniejszych ofert w tej wyprzedaży.