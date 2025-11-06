Ruszyła ogromna wyprzedaż w iRacing z okazji Black Friday. Zniżki sięgają nawet 50 procent

Jeśli chcieliście sprawdzić swoje wyścigowe umiejętności na popularnej platformie iRacing, to właśnie macie ku temu świetną okazję.

Wystartowała coroczna promocja Black Friday w iRacing, która jak zwykle obejmuje zniżki na subskrypcje, zarówno dla nowych graczy jak i tych powracających lub posiadających aktywne konto. Zniżki dla nowych użytkowników platformy sięgają nawet 50 procent, co przy dość wysokich kwotach za subskrypcje jest bardzo korzystną promocją. Wielka promocja w iRacing z okazji Black Friday Nowi gracze mogą skorzystać z połowy ceny na wszystkie warianty subskrypcji. Największa oszczędność dotyczy 2-letniego planu, który kosztuje teraz 99,50 dolarów zamiast 199 dolarów. W przypadku nowych graczy, tak prezentują się wszystkie promocyjne ceny abonamentów o różnym czasie trwania: 1 miesiąc subskrypcji – 13 dolarów normalnie, 6,50 w promocji

3 miesiące subskrypcji – 33 dolary normalnie, 16,50 w promocji

12 miesięcy subskrypcji – 110 dolarów normalnie, 55 w promocji

24 miesiące subskrypcji – 199 dolarów normalnie, 99,50 w promocji

Aktywni gracze nie zostali z niczym. Nawet jeśli gracz posiada już konto i cały czas jeździ lub wraca po jakiejś przerwie, może wówczas skorzystać z rabatu wynoszącego 25 procent. Ceny po takiej zniżce obejmują roczną i dwuletnią subskrypcję i prezentują się następująco: 12 miesięcy subskrypcji – 110 dolarów normalnie, 82,50 w promocji

24 miesiące subskrypcji – 199 dolarów normalnie, 149,25 w promocji Jeśli zdecydujecie się na zakup subskrypcji będąc aktywnym lub powracającym graczem, musicie przy zakupie podać odpowiedni kod – PR-BFEM251Y dla 12 miesięcy i PR-BFEM252Y dla 24 miesięcy.

GramTV przedstawia:

Promocja Black Friday w iRacing jest już aktywna i potrwa do 2 grudnia 2025 roku. iRacing to symulator wyścigów samochodowych online, który kładzie ogromny nacisk na realizm i rywalizację. To nie jest typowa gra wyścigowa jak Forza czy Gran Turismo, iRacing to ogromna platforma stawiająca na symulacyjne podejście do ścigania, uwzględniając wiele różnych odłamów motorsportu. Jest to idealne miejsce do szlifowania swoich simracingowych umiejętności, często pod okiem bardzo zaangażowanej społeczności.