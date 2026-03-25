Ruszył 5. sezon gry edukacyjnej „Miasto ING” w Roblox!

21 marca br. wystartował nowy sezon „Miasta ING” na platformie Roblox.
Zainaugurował go koncert uwielbianej przez dzieci – ekipy Waksy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 46 tys. użytkowników, a na scenie niespodziewanie pojawiły się gameroty – wyjątkowe postacie inspirowane internetowym trendem, które uczą dzieci finansów i bezpieczeństwa w sieci.
Co nowego w 5. sezonie?
ING otwiera kolejny sezon edukacyjnej gry „Miasto ING” na platformie Roblox wprowadzając do świata gry zupełnie nowych bohaterów - gameroty. To kreatywna odpowiedź na popularny wśród dzieci i nastolatków trend surrealistycznych „brainrotów”. ING sięga po rozpoznawalną stylistykę, ale nadaje jej nowy sens: gameroty bawią i jednocześnie przekazują konkretne wskazówki dotyczące cyberbezpieczeństwa i finansów osobistych. Gameroty, o nazwach nawiązujących do świata finansów, przekazują dzieciom podczas zabawy specjalne wskazówki np. Tipi Tacos Linkos informuje graczy: „Nie klikaj w podejrzane linki, by potem nie mieć smutnej minki”; z kolei Balerina Kartolina daje –„Chroń dane z karty płatniczej, by na karcie nie zostać z niczym”. W ten sposób nauka bezpieczeństwa w sieci staje się jeszcze bardziej przyjazna i naturalna na najmłodszych odbiorców.
Podczas inauguracyjnego koncertu Waksy na scenie pojawili się nieproszeni goście –gameroty – próbując przerwać występ. Dzięki zaangażowaniu uczestników wydarzenia, gamerotom nie udało się zepsuć zabawy, jednak postacie rozpierzchły się po całym wirtualnym mieście. To właśnie od tej chwili wystartowały nowe aktywności sezonu 2026. Gracze mają za zadanie odnaleźć gameroty w Mieście ING, zanieść je do Gamerot Lab, zeskanować i „przemienić”. „Złe” gameroty, które przeszkadzają, zmieniają się w „dobre” - przyjazne postaci, które można oswoić i które podpowiadają, jak być bezpiecznym w sieci oraz rozsądnie korzystać z pieniędzy.
„Miasto ING” to gra edukacyjna, z którą jako pierwszy w Polsce, Bank ING pojawił się na platformie gamingowej Roblox w 2022 roku. To wirtualny świat, który w swoich pięciu sezonach konsekwentnie przybliża dzieciom temat bezpieczeństwa w sieci. Poprzez zabawę uczy zasad poruszania się w sieci, tworzenia silnych haseł, rozpoznawania niebezpiecznych stron, chronienia danych osobowych. Jednocześnie w Mieście ING dzieci poznają podstawy oszczędzania, zarabiania i zarządzania finansami. Projekt powstał, by pomóc młodym wejść w finansową dorosłość i – w naturalnym środowisku platformy Roblox – poznać życiowe zasady zarządzania pieniędzmi w bezpieczny sposób. W grze gracze poznają też zasady cyberbezpieczeństwa – co robić, a czego nie robić w wirtualnym świecie m.in.: tworzenia silnych haseł, rozpoznawania niebezpiecznych stron, nieudostępniania i bezpiecznego przechowywania haseł.
