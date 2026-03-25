Ruszył 5. sezon gry edukacyjnej „Miasto ING” w Roblox!

Zainaugurował go koncert uwielbianej przez dzieci – ekipy Waksy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 46 tys. użytkowników, a na scenie niespodziewanie pojawiły się gameroty – wyjątkowe postacie inspirowane internetowym trendem, które uczą dzieci finansów i bezpieczeństwa w sieci.

Co nowego w 5. sezonie?

ING otwiera kolejny sezon edukacyjnej gry „Miasto ING” na platformie Roblox wprowadzając do świata gry zupełnie nowych bohaterów - gameroty. To kreatywna odpowiedź na popularny wśród dzieci i nastolatków trend surrealistycznych „brainrotów”. ING sięga po rozpoznawalną stylistykę, ale nadaje jej nowy sens: gameroty bawią i jednocześnie przekazują konkretne wskazówki dotyczące cyberbezpieczeństwa i finansów osobistych. Gameroty, o nazwach nawiązujących do świata finansów, przekazują dzieciom podczas zabawy specjalne wskazówki np. Tipi Tacos Linkos informuje graczy: „Nie klikaj w podejrzane linki, by potem nie mieć smutnej minki”; z kolei Balerina Kartolina daje –„Chroń dane z karty płatniczej, by na karcie nie zostać z niczym”. W ten sposób nauka bezpieczeństwa w sieci staje się jeszcze bardziej przyjazna i naturalna na najmłodszych odbiorców.