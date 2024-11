Ruszają zdjęcia do piątego sezonu The Boys

Czwarty sezon The Boys emitowano od czerwca do lipca tego roku na Amazon Prime Video. Twórca Eric Kripke zapowiadał, że prace na planie piątego sezonu ruszą w listopadzie. Ujawnione zdjęcie jest najwyraźniej tego potwierdzeniem. Produkcja ma potrwać do 2025 roku, a premiery finałowych odcinków możemy spodziewać się w 2026 roku. Oczekiwanie na finałowy sezon The Boys ma nam jednak umilić drugi sezon spin-offu Gen V oraz zapowiedziany prequel, którego bohaterami będą Soldier Boy oraz Stormfront.