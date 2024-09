Rusza casting do serialu o Harrym Potterze. Ma być inkluzywnie

Za serial odpowiadają doświadczeni twórcy. Scenarzystką i showrunnerką jest Francesca Gardiner, która pracowała przy takich tytułach jak Sukcesja i Mroczne materie. Reżyserię niektórych odcinków powierzono Markowi Mylodowi, znanemu z pracy nad Sukcesją i The Last of Us. Był także reżyserem filmu Menu.

Zdjęcia do serialu mają ruszyć już na wiosnę przyszłego roku. Data premiery jest jeszcze nieznana, ale studio Warner Bros. Discovery celuje w rok 2026.