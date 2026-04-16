Ariana Grande została podpięta pod wykrywacz kłamstw przez Roberta De Niro. Właśnie tak wraca kultowa seria komedii

W filmie ponownie zobaczymy Roberta De Niro i Bena Stillera, gwiazdy serii, a także Owena Wilsona, Blythe Danner i Teri Polo. Do obsady dołączają Beanie Feldstein oraz Ariana Grande, która wcieli się w narzeczoną syna głównych bohaterów.

Za kamerą stanął ponownie John Hamburg, twórca serii, odpowiedzialny również za scenariusz. Twórca ma już doświadczenie z tą marką, choć jego ostatnie filmy, takie jak Czas dla siebie czy Dlaczego on?, spotkały się z mieszanym odbiorem.

Seria od początku opierała się na konflikcie charakterów i niezręcznych sytuacjach rodzinnych. Rozpoczęła się od Poznaj mojego tatę (2000), a następnie była kontynuowana przez Poznaj moich rodziców (2004) oraz Poznaj naszą rodzinkę (2010). Nowa część rozwija ten schemat, przenosząc historię na kolejne pokolenie.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że cała trylogia zarobiła łącznie ponad miliard dolarów na świecie. Powrót marki wydaje się więc naturalnym krokiem ze strony studia, które ponownie sięga po sprawdzony format. Twórcy zapowiadają jednocześnie bardziej ostrożne podejście do humoru. Producentka Jane Rosenthal zwracała uwagę, że część żartów znanych z wcześniejszych odsłon mogłaby dziś zostać odebrana inaczej, co może wpłynąć na ton filmu. Rezultat tych starań poznamy w tym roku.