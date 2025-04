RPG w stylu cyberpunka już niedługo zadebiutuje w pełnej wersji. Produkcja posiada 94 pozytywnych ocen

Cyber Knights: Flashpoint miało zadebiutować w pełnej wersji już 15 maja, ale twórcy zdecydowali się przesunąć premierę o blisko trzy tygodnie. Gra dostępna jest na Steamie w cenie 138,99 zł - co ważne, nie zmieni się to wraz z premierą wersji 1.0. Niestety, cyberpunkowy RPG nie zaoferuje polskiej wersji językowej.

Cyber Knights: Flashpoint zebrał bardzo dobre recenzje - w tym momencie spośród 764 ocen na Steamie aż 94 procent jest pozytywnych, a w ciągu ostatnich 30 dni ta statystyka wzrosła nawet do 97 procent. W opiniach gracze chwalą turowy system walki, rozbudowaną personalizację drużyny oraz konsekwencje wynikające z relacji z lokalnymi frakcjami.

Warto dodać, że Cyber Knights: Flashpoint to kolejna gra studia Trese Brothers - jest to jednak pierwsza produkcja zespołu, która oferuje pełnoprawną grafikę 3D, będącą dużym krokiem naprzód względem ich wcześniejszych projektów, takich jak Templar Battleforce czy Heroes of Steel.